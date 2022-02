Makari 2/ Anticipazioni prima puntata 7 febbraio: Saverio Lamanna un anno dopo

Makari, la seconda stagione su Rai 1

Questa sera, lunedì 7 febbraio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la prima puntata della seconda stagione di “Makari 2”, la fiction basata sui romanzi di Gaetano Savatteri con protagonista Saverio Lamanna. Al termine della prima stagione avevamo lasciato Saverio, interpretato da Claudio Gioè, sotto il sole di Makari insieme all’amico Piccionello, mentre l’amata Suleima, era volata a Milano per realizzare i propri sogni. Nella seconda stagione, ambientata un anno dopo i fatti della prima, Saverio si troverà ad affrontare tre nuove indagini (una per puntata) che risolverà, insieme a Piccionello, col suo personale piglio da detective per caso. “Ho cercato di miscelare più generi: oltre al “giallo” si passa dal sentimentale alla commedia, dal mélo al dramma con punte di grottesco creato dalle situazioni dei personaggi che colorano le storie. Il nostro protagonista è come un naufrago sballottato dalle onde degli avvenimenti che lo scuotono e gli fanno prendere coscienza di quanto fosse inutile il suo vissuto precedente”, ha detto il regista Michele Soavi.

Makari, anticpazioni puntata “Il delitto di Kolymbetra”

Ecco le anticipazioni della prima puntata di “Makari 2” dal titolo “Il delitto di Kolymbetra”, dal romanzo omonimo di Gaetano Savatteri. Saverio Lemma (Claudio Gioè) vive ancora a Makari, mentre Suleima (Ester Pantano) ormai da un anno si è trasferita a Milano. Il giornalista soffre molto della distanza dalla sua amata, ma Suleima tornerà qualche giorno in Sicilia, per lavoro. Insieme all’amico Piccionello (Domenico Centamore), Saverio la raggiunge ad Agrigento. Ma Suleima è in compagnia del suo capo Teodoro Bettini (Andrea Bosca), bello e ricco, di cui Saverio è molto geloso. Nel frattempo viene ritrovato il cadavere del professor Demetrio Alù (Ennio Coltorti), che Saverio e Peppe avevano conosciuto in quei giorni.

Il giornalista capisce subito che il delitto dell’archeologo ha a che fare con il più grande mistero della Valle: dove si trovino i resti del Teatro Antico di Agrigento. Come sempre Saverio inizierà ad indagare alla ricerca del bandolo della matassa. Alla fine ci sarà anche una meravigliosa novità: grazie al progetto de La Città del Sole Suleima tonerà definitivamente in Sicilia! Ma c’è dell’altro…



