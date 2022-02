Màkari 2/ Anticipazioni puntata 21 febbraio: Saverio indaga sulla morte di Teodoro, incidente o omicidio?

Màkari 2, terza puntata 21 febbraio 2022

Questa sera, lunedì 21 febbraio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata della seconda stagione di “Màkari”, la fiction con Claudio Gioè basata sui romanzi di Gaetano Savatteri con protagonista il giornalista Saverio Lamanna. I nuovi episodi dedicati alle vicende di Lamanna e Piccionello hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico: la prima puntata ha appassionato 5.418.000 telespettatori pari al 25,4% di share, mentre la seconda è stata vista 4.808.000 spettatori con share del 22,9%. L’ultima puntata di “Màkari 2” è tratta dal romanzo “Il lusso della giovinezza” di Savatteri, da cui prende anche il titolo. In questo finale di stagione Saverio Lamanna non solo dovrà risolvere un nuovo casa di omicidio ma dovrà capire se tra lui e l’amata Suleima c’è ancora la possibilità di un futuro insieme.

Màkari 2, anticipazioni finale di stagione: ultima puntata

Nella terza e ultima puntata di “Màkari 2” dal titolo “Il lusso della giovinezza” un tragico evento colpisce direttamente la comunità de La Città del sole: il giovane imprenditore Teodoro Bettini, che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. Suleima, che era molto legata al suo datore di lavoro, è sotto shock e Saverio accorre per consolarla. La polizia sembra decisa ad archiviare la morte di Bettini come un banale incidente escursionistico, ma Saverio non è convinto: il giornalista comincia a fiutare qualcosa e si convince che si tratti di un omicidio.

La sua teoria, però, infastidisce e insospettisce i ragazzi de La Città del Sole, compresa Suleima. Inaspettatamente, ora che il “rivale” Teodoro non c’è più, la situazione fra Saverio e Suleima pare addirittura peggiorare ulteriormente: il dolore per la morte di Bettini, avvicina ulteriormente la ragazza agli amici de La Città del Sole, escludendo il giornalista. Alla fine della sua indagine sulla morte di Teodoro, Saverio scoprirà se fra lui e Suleima c’è ancora una possibilità di stare insieme.

