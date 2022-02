Makari 2/ Anticipazioni seconda puntata 14 febbraio: Saverio e Suleima in crisi?

Makari 2, episodi seconda puntata 14 febbraio

Questa sera, lunedì 14 febbraio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il secondo e penultimo appuntamento con “Makari 2”, la fortunata serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri con Claudio Gioè e Domenico Centamore. Settimana scorsa la prima puntata ha appassionato 5.418.000 telespettatori par al 25,40% di share. La seconda puntata dal titolo “Il lato fragile” è tratta dal racconto omonimo di Savatteri, mentre l’ultima puntata che andrà in onda lunedì 21 febbraio è basata sul romanzo “Il lusso della giovinezza”. Il protagonista è sempre Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, ma rispetto alla prima stagione il giornalista si trova davanti nuove situazioni da affrontare, soprattutto nel rapporto con Suleima: “Mi è piaciuto trovare nuovi stimoli su un personaggio che trovo molto comodo da calzare perché molto simile per alcuni aspetti alla mia cultura palermitana, alla mia generazione la alla mia età”, ha detto Gioè a Tv Serial.

Makari 2 anticipazioni “Il lato fragile”

Nella seconda puntata di “Makari 2” dal titolo “Il lato fragile” Suleima (Ester Pantano) è tornata in Sicilia per seguire il progetto de “La città del sole”, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare. La ragazza è sempre più presa dalla sua nuova vita e dai nuovi amici: Suleima sta crescendo, sta scoprendo se stessa e Saverio teme che si allontanerà irrimediabilmente da lui. Lamanna accetta l’invito di un vecchio amico, Franco Pitrone (Gaetano Colella), a un convegno di Onestà e Giustizia, associazione contro la criminalità organizzata. Con Piccionello (Domenico Centamore), Saverio partecipa all’evento dove ritrova il suo vecchio mondo: il giornalismo si riaffaccia nella sua vita, come la possibilità di un nuovo inizio lontano da Makari. Inoltre Saverio conosce una donna molo affascinante, Angela (Cristina Marino). Ma aI convegno viene assassinato il giornalista e scrittore Simone Triassi (Goffredo Maria Bruno). Saverio dovrà risolvere il caso e scoprire se per lui e Suleima c’è ancora un futuro insieme.

