Makari 2, location esiste davvero?/ Macari, un borgo tranquillo sospeso nel tempo

Makari 2, la location esiste davvero?

La fiction di successo “Makari 2” torna questa sera in prima serata. Dalle 21.25 su Rai 1 potrete seguire l’inizio della seconda stagione. Anche questa seconda stagione della serie è tratta dai libri di Gaetano Savatteri (editi da Sellerio). In tutto, sono tre romanzi ed otto racconti. Savatteri, giornalista e scrittore, ha iniziato a scrivere la saga da cui è tratta la serie otto anni fa, mentre l’ultimo romanzo pubblicato, “Il lusso della giovinezza”, risale al 2020. Come si evince dal titolo, a fare da palcoscenico alla serie c’è proprio Makari, che per chi non lo sapesse, è una località in Sicilia. Macari, per l’esattezza, si trova a nord di San Vito Lo Capo che dà il nome a un intero Golfo nella parte occidentale dell’isola più vasta del Mediterraneo. Appare sulla costa come borgo tranquillo – come il vicino centro di Castelluzzo -, quasi sospeso nel tempo. In questo lembo di Sicilia, d’altronde, si viene in cerca di pace, autenticità, di vita di mare.

“Makari 2″ debutta stasera su Rai 1, offrendo ai telespettatori paesaggi da urlo. Il borgo di Macari, abitato da appena 450 persone è certamente al centro delle vicende ma ci sono anche altre località siciliane che faranno da cornice alle vicende dell’investigatore Saverio Lamanna. Ovviamente, ci sarà il capoluogo Palermo: sono previsti vari excursus all’interno della città. Prevista qualche sena anche nella spiaggia di Mondello. Inoltre, saranno mostrate anche Trapani, la Valle dei Templi di Agrigento e, naturalmente, San Vito Lo Capo. Macari è infatti quasi ai confini con la Riserva dello Zingaro, la prima riserva a essere istituita in Sicilia, tra il comune di San Vito lo Capo e quello di Castellammare del Golfo. Sono sette chilometri di costa protetta da esplorare a piedi, punteggiata di palme nane, torri di avvistamento, come quella dell’Impiso e dell’Uzzo, spiagge segrete e natura incontaminata. Vi si accede da nord, da San Vito Lo Capo, o da Sud, da Scopello, con la famosa tonnara riportata alla ribalta dalle riprese della serie tv Makari.

