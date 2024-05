Makari 2, replica/ Anticipazioni seconda puntata 12 maggio 2024: una nuova sfida per Saverio Lamanna

Makari 2 torna in replica su Raiuno: dove eravamo rimasti e anticipazioni 12 maggio 2024

Dopo il grande successo delle prime tre stagioni, la Rai ha deciso di regalare agli spettatori un immediato rewatch della seconda stagione di Makari. La storia ispirata ai racconti di Gaetano Savattieri, torna dunque protagonista della prima serata di Rai 1 con la sua seconda puntata. Prima di addentrarci nelle anticipazioni del 12 maggio, vediamo dove eravamo rimasti. Nel primo episodio di Makari, abbiamo visto il ritorno sullo schermo di Saverio Lamanna (Claudio Gioè). L’uomo si è da poco ricongiunto con Suleima (Ester Pantano), tornata in Sicilia in compagnia del suo capo, presenza che desterà nuove gelosie nel protagonista. Contemporaneamente Saverio deve risolvere un nuovo misterioso caso che lo costringe a mettere in campo tutto il suo intuito e le sue capacità logiche. Saverio Lamanna e l’amico Piccionello devono infatti fare i conti con l’assassinio di un archeologo che avevano conosciuto pochi giorni prima.

Alla base del delitto probabilmente la scoperta dei resti di un misterioso teatro antico che potrebbe andare a nuocere gli interessi di qualche persona. Alle prese con questa nuova indagine, Saverio scopre fin da subito il movente economico del reato, non riuscendo però a individuare i responsabili del misfatto. Contemporaneamente il protagonista di Makari scopre qualcosa di molto importante che riguarda l’affascinante capo di Suleima. Cosa nasconde quest’uomo così carismatico? Quali sono le sue reali intenzioni nei confronti di Suleima?

Anticipazioni Makari 2, una nuova sfida per Saverio

Ed eccoci ora con le anticipazioni della seconda puntata di Makari 2. Nel nuovo episodio, intitolato “Il lato fragile”, Saverio Lamanna dovrà confrontarsi con nuove sfide in amore. Da un lato il suo rapporto con la splendida Suleima affronterà alcuni momenti difficili a causa della presenza di Teodoro, il suo capo, che suscita nella donna una forte ammirazione grazie al suo carisma, scatenando la gelosia di Saverio. Dall’altro l’arrivo di una donna tanto bella quanto misteriosa, Angela (Cristina Marino), è pronto a sconvolgere gli equilibri emotivi del protagonista. Stando alle anticipazioni della seconda puntata di Makari 2, vedremo quindi lo sviluppo della relazione amorosa tra Saverio e Suleima, ma anche un nuovo caso misterioso: l’assassinio di un famoso giornalista, Simone Triassi, durante un convegno.

Saverio dovrà quindi risolvere questo nuovo caso, avviando un’indagine che lo porterà a svelare oscuri intrighi e a nutrire nuovi dubbi riguardo la sua relazione con Suleima. Mentre il protagonista sarà impegnato nelle indagini, dovrà anche cercare di fare chiarezza su ciò che prova nei confronti di Suleima e sull’attrazione crescente nei confronti di Angela. L’entrata in scena di quest’ultima ha portato alla nascita di nuove tensioni, rendendo la situazione amorosa di Saverio ancora più complicata.

Le anticipazioni di Makari 2 promettono di non deludere le aspettative degli spettatori con nuovi intrighi e scontri d’amore tra i protagonisti in scena.











