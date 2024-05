Makari 2, repliche Rai 1/ Anticipazioni puntata 19 maggio 2024: tra Saverio e Suleima, è finita?

Makari 2 torna in replica su Raiuno: anticipazioni puntata 19 maggio 2024: dove eravamo rimasti

Oggi, domenica 19 maggio 2024, Rai 1 ci propone in replica, alle 21,25, ”Il lusso della giovinezza”, terzo e ultimo episodio della seconda stagione di Makari 2 che continua ad avere un grandissimo successo: andiamo a scoprire le anticipazioni su come proseguono le avventure dello scrittore Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè e della sua compagna Suleima (Ester Pantano).

Màkari 2, repliche Rai 1/ Anticipazioni puntata 5 maggio 2024: Saverio geloso di Suleima?

I punti lasciati in sospeso nella scorsa puntata di Makari 2 sono ancora tanti: Suleima è infatti tornata in Sicilia, ma insieme al suo capo, l’architetto Teodoro Bettini e questa situazione non migliora le cose tra lei e Saverio, gli impegni lavorativi della donna alla ”Città del sole” sono troppi, lei è spesso fuori casa e la coppia si sta allontanando sempre di più.

Màkari 1, repliche Rai 1/ Anticipazioni puntata 28 aprile 2024: un terribile omicidio ‘scuote’ Saverio…

Per distrarsi dalla sua complicata situazione amorosa, Saverio decide di accettare l’invito di un suo caro amico e partecipa a un convegno contro la criminalità organizzata. L’uomo si ritrova quindi in un ex convento tra vecchie conoscenze, una bellissima donna che cerca di conquistarlo in tutti i modi e un omicidio da risolvere. È costretto a fare un tuffo nel passato e si ritrova ad aver la possibilità di migliorare la sua condizione lavorativa, tornando a Milano in veste di giornalista. Ma lui ormai è deciso, vuole affrontare il suo presente in Sicilia, con la sua compagna di vita, Suleima, anche se lei sembra essere sempre più in difficoltà a dividersi tra l’importantissimo progetto che ha con l’affascinante e intraprendente Teodoro e l’amore che prova per Saverio, l’uomo per cui fino a poco tempo fa era disposta a sacrificare la sua vita. Riuscirà la coppia all fine di questa serie di Makari 2 a ritrovare il giusto equilibrio?

Màkari 1, replica/ Anticipazioni puntata 21 aprile 2024: la morte del cugino di Saverio è un mistero…

Anticipazioni replica Makari 2, terzo e ultimo episodio della seconda stagione: Suleima in lacrime…

Ed è proprio ”La città del Sole” ad essere protagonista delle anticipazioni del terzo e ultimo episodio di stagione di Makari 2, Teodoro Bettini, l’uomo che era a capo del progetto, dopo essere improvvisamente scomparso nel nulla, viene ritrovato morto alle pendici di un’altura, la polizia ritiene si tratti di un’incidente e fa di tutto per archiviare definitivamente il caso, ma la posizione del corpo e altri piccoli dettagli convincono Saverio che non è stata una caduta accidentale a uccidere l’uomo, si tratta di omicidio. Fortunatamente non è l’unico a pensarla in questo modo, ma risolvere il caso non è semplice, negli ultimi mesi l’architetto ha avuto parecchi contrasti proprio a causa del suo grande investimento e inoltre alcuni personaggi con cui si è relazionato pare siano legati alla malavita e alla criminalità organizzata. Arrivare fino in fondo a questa storia è davvero complicato, l’omicida potrebbe essere chiunque.

Saverio oltre a cercare delle risposte per catturare l’assassino di Teodoro deve anche capire a che punto è arrivata la sua relazione con Suleima, la donna soffre moltissimo per la perdita del suo capo, quasi come se avesse perso un amante, il lutto l’ha portata ad allontanarsi ancora di più dal suo compagno e questo li costringe ad affrontare finalmente la cruda realtà, il loro amore è ancora recuperabile o è ormai arrivato al capolinea?

Saverio anche questa volta riuscirà a trovare le risposte a tutte le domande che continua a porsi, ma per lui non sarà facile, il delitto a cui deve indagare in questa replica di Makari 2 lo riguarda da vicino e risolverlo porterà maggiore chiarezza anche nella sua vita privata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA