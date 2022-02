Màkari 2/ Saverio Lamanna e Suleima si lasceranno?

Màkari: la storia d’amore tra Saverio e Suleima

Nella prima stagione di “Màkari” il giornalista Saverio Lamanna è tornato a Màkari, suo paese natale in Sicilia, dopo un incidente sul lavoro. Qui ha iniziato una relazione con Suleima Lynch, una studentessa di architettura che per pagarsi l’università a Firenze lavorava come cameriera nel ristorante di Marilù. I due hanno trascorsa una bellissima estate d’amore, ma nel finale di stagione Suleima ha lasciato la Sicilia per trasferirsi a Milano. Nella nuova stagione, iniziata un anno dopo le vicende della prima, Saverio e Suleima continuano la loro relazione a distanza. Improvvisamente, proprio per lavoro, la ragazza torna a Màkari per seguire il progetto de “La città del sole” insieme al suo capo Teodoro Bettini, di cui il giornalista è profondamente geloso. Ma Saverio si ritrova a fare i conti non solo con la gelosia ma con la “nuova” Suleima: non è più quella ragazza ironica e leggiadra che aveva conosciuto l’anno prima, ma una donna adulta.

Màkari 2: Saverio e Suleima resteranno insieme?

Negli episodi della seconda stagione di “Màkari” il rapporto tra Saverio Lamanna e Suleima deve affrontare una serie di cambiamenti e difficoltà. In primis la presenza dell’affascinante Teodoro Bettini, interpretato da Andrea Bosca: “Suleima ha molta stima lavorativa di Teodoro. Ha un grandissimo cuore, una vena meno cinica rispetto a Saverio: è aperto al mondo ed entusiasta, sposa di più la positività e l’approccio alla vita del mio personaggio”, ha detto l’attrice Ester Pantano al RadiocorriereTv. Ma le anticipazioni dell’ultima puntata di “Màkari 2” ci rivelano che l’imprenditore verrà trovato morto: paradossalmente la morte del “rivale” fa precipitare ulteriormente la situazione tra Saverio e Suleima. C’è ancora una possibilità di futuro insieme per loro?

