Makari 2 sfida il Gf vip/ Dove è ambientata la fiction? Curiosità e anticipazioni 2a puntata

Per la gioia dei telespettatori amanti del panorama ambientale made in Italy, la Rai trasmette il ritorno di Makari. Makari 2 sfida alla consuetudinaria gara di ascolti tv della prima serata il Gf vip in corso, nella giornata in cui ricorre San Valentino. Il progetto televisivo targato Rai è ambientato nel Sud Italia, più precisamente in una delle regioni meridionali più amate nel mondo per la sua bellezza paesaggistica e storia. Si tratta della Sicilia.

Makari 2 si confronta con il Gf vip 6: al via la gara di ascolti

Nella prima serata del 14 febbraio 2022, Makari 2 sfida il Gf vip 6, dove è previsto il ritorno nella Casa di Alex Belli, protagonista del triangolo più discusso del momento. La fiction Rai, avversaria del reality dei vip targato Mediaset, è ambientata anche per la sua seconda stagione in corso, in Sicilia. Il progetto tv è in particolare girato a Macari, borgo di pescatori di piccole dimensioni che dà il nome al suggestivo golfo di Macari, meta vacanziera rinomata del Sud-Italia.

Il noto golfo made in Sud è amato non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per la sua storia ricca di peculiarità per ciò che concerne la tradizione e il costume nostrani. Come testimoniano le due torri, che contraddistingue il territorio e che abbracciano avventure epiche dei pirati e rimembranze degli antenati dell’uomo, legate al paleolitico superiore e all’era del mesolitico. La fiction ha come location anche la Baia Santa Margherita e non solo. Spazio inoltre nel progetto Rai viene dato alla Riserva Naturale dello Zingaro e -tra gli altri paesaggi più paradisiaci della regione Sicilia- la Tonnara di Scopello e le cave di marmo di Custonaci.

Makari 2 torna con Claudio Gioè: anticipazioni seconda puntata

Al suo secondo appuntamento tv, Makari 2 sfida il Gf vip di Alfonso Signorini con le vicende che vedono protagonista Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, che si divide tra un amore tormentato e la voglia di riscatto per il suo territorio. Suleima è tornata in Sicilia, e le cose tra lei e Saverio sembrano volgere ad una crisi. La giovane sta crescendo, il che fa pensare a Saverio che lei voglia molto presto allontanarsi da lui, in definitiva. Nel frattempo, Saverio decide di accettare la proposta di un amico per la pelle, Franco Pitrone, che lo invita a prendere parte ad un convegno di Onestà e Giustizia. Un’occasione per Saverio che come un canto delle sirene lo affascinerà, tanto da pensare di tornare al suo amore storico nutrito per il giornalismo. Tentazione non solo dal punto di vista professionale per lui, ma anche dal punto di vista sentimentale, dal momento che all’evento conosce Angela. Al convegno, però, si registra l’assassinio di Simone Triassi e Saverio si ritroverà a dover risolvere l’enigma della morte, in aggiunta alla crisi d’amore che lo vede protagonista con Suleima.





