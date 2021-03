Makari 2 si farà?/ Anticipazioni: quattro racconti e due romanzi per nuovi episodi…

ANTICIPAZIONI MAKARI 2: CI SARÀ LA SECONDA STAGIONE?

Makari, la fiction di Raiuno con Claudio Gioè che, con la penultima puntata ha incollato davanti ai teleschermi 6.389.000 spettatori pari al 26.5%, torna in onda oggi, lunedì 29 marzo, con l’ultima puntata. Un appuntamento attesissimo dai telespettatori che sperano anche di vedere nuovi episodi. Ambientata in Sicilia, precisamante a Macari, la fiction di Raiuno ha fatto innamorare il pubblico sia con i paesaggi meravigliosi dell’Isola che con la storia di Saverio Lamanna, il giornalista interpretato da Claudio Gioè che, dopo aver vissuto a Roma, è tornato a vivere in Sicilia. La seconda stagione di Makari, dunque, si farà? Il riscontro del pubblico più che positivo alimenta le speranze di vedere nuovi episodi. Inoltre, la produzione letteraria da cui sono stati tratti i quattro episodi della prima stagione spingono a credere nella concreta possibilità di vedere la seconda stagione.

MAKARI 2: NESSUN ANNUNCIO UFFICIALE SUI NUOVI EPISODI, MA LE SPERANZE SONO TANTE

Come fa sapere Tv Blog, pur non essendoci ancora annunci ufficiali sulla realizzazione della seconda stagione di Makari, ci sono diversi elementi per credere nella produzione di nuovi episodi. Oltre al successo, infatti, la presenza di altri quattro racconti e due romanzi di Gaetano Savatteri da cui sono stati tratti gli episodi della prima stagione, inducono a credere che ci siano tutti gli elementi, anche letterari, per regalare al pubblico altri episodi. Tuttavia, qualora dovesse arrivare presto l’annuncio che ufficializzi la realizzazione dei nuovi episodi di Makari, sarà necessario aspettare prima di vederli in tv. La pandemia, infatti, sta allungando i tempi di realizzazione della fiction e per rivedere nuovamente Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, potrebbe essere necessario aspettare più di un anno.

