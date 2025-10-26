Anticipazioni Makari 4 prossima puntata in onda il 2 novembre 2025: tra ritorno imprevisti e oscuri casi da risolvere…

Grandi ritorni e momenti spiazzanti; le anticipazioni Makari 4 per la prossima puntata del 2 novembre 2025 ci portano nelle prime fasi concitate di questo nuovo capitolo e con Saverio Lamanna già alle prese con questioni tutt’altro che semplici da gestire. Un personaggio particolarmente amato e che da tempo era svanito nel nulla, come anticipato, è pronto a tornare: il vicequestore Randone. Ma non è tutto, anche un nuovo caso carico di misteri e retroscena coinvolgerà buona parte dei protagonisti.

Un giallo da risolvere, chi ha ucciso Angela Tomarchio? E’ in corso la tradizionale festa del ‘Ballo dei Diavoli’ ma qualcosa di scabroso viene presto scoperto dai presenti. All’interno della sua abitazione la donna viene trovata inspiegabilmente senza vita e fin dalle prime impressioni sembra che ci sia la mano di qualcuno, tutt’altro che cause naturali. Ecco che si concretizza il ritorno del vicequestore Randone; sarà lui ad essere ‘accerchiato’ dalle accuse e soprattutto dai sospetti.

Non sarà dello stesso avviso Saverio Lamanna e il suo inseparabile Piccionello; stando alle anticipazioni Makari 4 per la prossima puntata del 2 novembre 2025, il protagonista sarà uno dei pochi convinti dell’innocenza del vicequestore Randone e cercherà in tutti i modi di scagionarlo dalle accuse. Purtroppo però, le indagini saranno tutt’altro che semplici da portare avanti; il mistero assume le fattezze di un puzzle con troppi pezzi mancanti, servirà un’intuizione brillante per arrivare al nocciolo della verità.

Nel frattempo, Saverio Lamanna dovrà fare i conti anche con le ultime turbolenze legate alla sua vita privata. L’arrivo di sua figlia Arianna ha scombussolato la sua quotidianità, anche per il carattere piuttosto movimentato della giovane. Intanto, la presenza di Michela metterà nuovamente a repentaglio il suo rapporto con Suleima, già poco solido dopo gli ultimi eventi.