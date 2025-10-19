Anticipazioni Makari 4 per la prossima puntata del 26 ottobre 2025: Saverio Lamanna ad un doppio bivio!

Una prima puntata che non poteva che essere scoppiettante dato il finale di stagione del terzo capitolo; le anticipazioni Makari 4 per la prossima puntata del 26 ottobre 2025 non possono che partire dagli spunti offerti dall’esordio. Saverio Lamanna alle prese con molteplici novità, con un ritorno inaspettato che rischia di minare non solo le sue certezze ma anche quelle di chi lo circonda. Sullo sfondo nuovi casi da dirimere con il suo estro e soprattutto con la genialità del suo intuito.

Prima che gli scossoni veri e propri abbiamo una crescita ulteriore, Saverio Lamanna deve occuparsi di un tortuoso caso di omicidio. L’ennesimo mistero che, come un puzzle, presenta diversi pezzi mancanti e soprattutto un artefice che abilmente ha nascosto tracce e indizi. Intanto le dinamiche sentimentali del protagonista prendono la scena quando Suleima verrà a conoscenza di un segreto relativo al passato di Saverio, inedito anche per lui.

Arriva la figlia ‘segreta’ di Saverio Lamanna! Anticipazioni Makari 4 prossima puntata 26 ottobre 2025

Le anticipazioni Makari 4 per la prossima puntata del 26 ottobre 2025 proseguono con un bivio cruciale per Saverio Lamanna e Suleima; dopo essersi ritrovati verso il finale della terza stagione, le attese erano più che rosee. Come spesso accade, le aspettative non vengono sempre rispettate; l’idea di un futuro insieme potrebbe scontrarsi con un ostacolo tutt’altro che semplice da superare. Sarà in particolare il protagonista a dover prendere una decisione importante; ignorare il passato o assumersi le proprie responsabilità?

La distanza da Suleima sarà un peso ulteriore; la giornalista è impegnata a Malta per lavoro, Saverio Lamanna dovrà fare i conti con due ritorni inaspettati. Da una parte Michela che potrebbe scatenare in lui sensazioni quasi contrastanti. Ancor più rilevante l’arrivo di una giovane di nome Arianna; sua figlia, nata dal rapporto con una ex fidanzata di 15 anni prima. Pensieri e riflessioni si affolleranno gettando il protagonista in una confusione totale.