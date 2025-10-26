Makari 4: Saverio tra Michela e Suleima ma l'ex Claudia nasconde un segreto? Anticipazioni fiction Rai 1 colpo di scena nuove puntate

“Gli sceneggiatori si sono sbizzarriti con le questioni sentimentali di Saverio Lamanna” è con queste parole che Claudio Gioè ha presentato la nuova stagione di Makari 4, la fiction di Rai1 ed a giudicare da tutto quello che è successo nella prima puntata ha pienamente ragione. Tuttavia le anticipazioni Makari 4 svelano che anche nelle prossime puntate non mancheranno dei risvolti clamorosi e spiazzanti. Al centro degli episodi della serie, oltre alle splendide location della Sicilia occidentale e soprattutto di San Vito Lo Capo e la vita sentimentale del protagonista Saverio Lamanna mentre i casi di cronaca sono lasciati sullo sfondo.

E dalle anticipazioni Makari 4 si scopre che il triangolo amoroso che vede per protagonisti Saverio, Suleima e Michela si farà sempre più intrigato nelle prossime puntate. Nella prima puntata c’è stata la separazione tra Lamanna e il personaggio interpretato da Ester Pantano. La giovane Suleima (Ester Pantano) per inseguire i suoi sogni di carriera ha deciso di lasciare la Sicilia e il suo fidanzato per trasferirsi a Malta. A complicare la situazione, inoltre, c’è poi il ritorno di Michela (Serena Iansiti) la bella professoressa è in procinto di sposarsi ma all’ultimo le nozze saltano perché Saverio scopre che il futuro sposo ha delle amanti. A questo punto con Suleima lontana ci sarà un riavvicinamento tra lo scrittore e Michela e chissà che non ci sia anche un ritorno di fiamma…

Cosa nasconde Claudia, l’ex compagna di Saverio e perché gli ha presentato la figlia Arianna solo ora? Anticipazioni Makari 4

E non è tutto, a ingarbugliare ancora di più la situazione sentimentale di Saverio c’è l’arrivo dell’ex fidanzata Claudia con la figlia Arianna che affida allo scrittore perché lei deve partire in Antartide per lavoro. Ebbene le anticipazioni Makari 4 non si spingono oltre ma in rete in molti sono convinti che i veri motivi che hanno spinto Claudia a far conoscere la figlia con Saverio siano altri.

Secondo molti Claudia sarebbe malata e, spaventata dall’idea di poter morire e lasciare la figlia da sola, ha voluto che dopo 15 anni conoscesse suo padre. Secondo altri, invece, non c’è nessun segreto dietro ma semplicemente il desiderio di una madre di fare conoscere alla figlia la figura paterna. Le anticipazioni Makari 4 non si spingono oltre ma quel che è certo è che la fiction di Rai1 ha già catturato l’attenzione dei telespettatori che non vedono l’ora di scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate.

