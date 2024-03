Makari 4, si farà?/ Anticipazioni e rumor sulla quarta stagione della fiction

Makari 4, si farà?

Mentre l’ultima puntata di Makari 3 si è appena conclusa, gli appassionati si staranno sicuramente chiedendo se ci sarà un quarto capitolo della fiction. Le dinamiche con protagonista Saverio Lamanna e la sua amata Suleima potrebbero avere un seguito, ma la situazione risulta tutt’altro che chiara osservando le informazioni che attualmente circolano in rete.

Makari 4 si farà? Rispondere alla domanda risulta piuttosto difficile. Le fonti ufficiali per ora tacciono e le indiscrezioni reperibili sul web sono frammentarie o poco attendibili. Dunque, per ora non è chiaro se la fiction avrà oppure no un seguito. E’ lecito credere che lo scenario potrebbe cambiare nel prossimo futuro, magari quando si inizieranno a valutare i palinsesti e la programmazione della prossima stagione televisiva.

Makari 4, anticipazioni sul quarto capitolo della fiction

Per capire se Makari 4 si farà, potremmo dover guardare con attenzione all’ultima puntata del terzo capitolo della fiction. Questa sera Saverio Lamanna si è trovato a dirimere le ultime questioni in sospeso, tra vicende private e casi da risolvere. Chiaramente – come spesso accade – il finale di stagione offre spunti di riflessione e tracce più o meno attendibili in riferimento ad un possibile seguito. Laddove l’ultimo atto di Makari 3 dovesse restare aperto, sarebbe lecito aspettarsi la quarta stagione nel prossimo futuro. Ciò che abbiamo osservato in chiusura è sembrato alimentare la speranza, ma non resta a questo punto che aspettare nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane.











