Makari 4 si farà, quando torna in onda? Anticipazioni sulla quarta stagione della fiction con Claudio Gioè: trama, cast e spoiler

Makari 4 si farà: quando va in onda la quarta stagione, trame e cast

Con l’ultima replica di Makari 3 si conclude anche questo ciclo di puntate dalla fiction di successo di Rai1 con protagonista Saverio Lamanna, il giornalista che suo malgrado si ritrova sempre coinvolto in fatti di cronaca che ha il volto di Claudio Gioè ed è nato dai romanzi di Gaetano Savatteri. Ma Makari 4 si farà? Per i tanti fan della fiction sono in arrivo delle buone notizie, innanzitutto la quarta stagione di Makari si farà.

Gli attori del cast, infatti, nei mesi scorsi sono ritornati sul set per girare le nuove stagione, l’incognita tuttavia resta la data d’inizio della nuova stagione, quando va in onda Makari 4? Al momento non si sa, non c’è una data certa. Inizialmente prevista per lo scorso autunno è slittata a gennaio, salvo poi slittare ancora in primavera. Attualmente secondo gli ultimi rumor dovrebbe andare in onda nei gennaio 2026 ma per sapere con esattezza la data occorre avere solo un po’ di pazienza, il 27 giugno ci sarà la presentazione dei palinsesti Rai1 e dunque si avranno conferme o smentite.

Anticipazioni Makari 4, Saverio sempre più diviso tra Suleima e Michela ma c’è il colpo di scena?

Se da un lato c’è incertezza sul quando andrà in onda la nuova stagione di Makari, dall’altro sono già trapelate le prime anticipazioni Makari 4. Al centro delle trame, ovviamente, ci sarà il protagonista Saverio Lamanna, giornalista e scrittore che dopo aver vissuto per anni a Roma è ritornato nella sua Sicilia, la bellissima Makari che altri non è se non la suggestiva località di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. La tranquillità dello scrittore, tuttavia, subirà non pochi scossoni.



Innanzitutto Saverio per un motivo o per un altro si ritroverà coinvolto in numerosi casi di cronaca, rinvenimenti di corpi, persone scomparse, omicidi, furti, rapine e quant’altro. Ed anche la sua vita sentimentale non sarà da meno, dopo la fine della sua relazione con Suleima (Ester Pantano) sin dall’inizio contraddistinta da alti e bassi si avvicinerà a Michela (Serena Iansiti) e questo triangolo continuerà anche nella quarta stagione e regalerà colpi di scena. Insomma, cresce l’attesa per il ritorno in onda della fiction di Rai1.