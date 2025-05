Anticipazioni Makari 4 si farà? Maria Pia Ammirati (Rai fiction) rompe il silenzio: “Ottimi risultati”

Dopo il successo della terza stagione la Rai ha deciso di riproporre in replica le puntate della precedenti stagioni della fiction di Rai1 nata dai romanzi di Gaetano Savatteri con protagonisti Claudio Gioè ed Ester Pantano nei panni rispettivamente del giornalista Saverio Lamanna e della sua amata Suleima. Questa serà andrà in onda la prima puntata di Makari 3 ma i telespettatori si pongono un’altra domanda: Makari 4 si farà? Visto il successo in termini di ascolti non sembravano esserci dubbi ma adesso è arrivata la conferma ufficiale.

Come riporta TvBlog di recente ha rotto il silenzio la direttrice di Rai fiction Maria Pia Ammirati ed ha confermato che Makari 4 si farà. La direttrice di Rai fiction ha parlato di ‘ottimi risultati’ in termini di ascolti, esempio che la serie è un racconto che è capace di rinnovarsi di puntata in puntata e di stagione in stagione ed il merito è anche della regia di Riccardo Mosca e Monica Vullo, del cast con Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano in primis, dello splendido scenario della Sicilia, la leggerezza di un intreccio sapiente di trama che unisce commedia e giallo. Insomma, Makari 4 si farà ma la direttrice Maria Pia Ammirati non si è però sbilancia sulle anticipazioni su Makari 4.

Makari 4 si farà, anticipazioni sulla trama e quando torna in onda

Gli ascolti di Makari sono stati più che soddisfacenti. Le ultime puntate andate in onda l’anno scorso hanno registrato il record di stagione portandosi a casa circa 4.4 milioni di spettatori ed il 24.1% di share. Numeri che come sottolinea la stessa Ammirati rendono certa la quarta stagione e dunque Makari 4 si farà. Provare a dare delle anticipazioni sulla trama è più difficile ma rimarrà il filo conduttore delle indagini tragicomiche del protagonista con sullo sfondo gli splendidi scenari della Sicilia.

Quando va in onda Makari 4? A questo domanda è più complicato rispondere. Una data fissa al momento non c’è ma è possibile fare delle ipotesi, se dovessero girare le puntate della nuova stagione durante questa estate (poiché è d’estate che si gira la serie), le vicende di Saverio Lamanna potrebbero tornare nelle prime serate di Rai1 già nei primi mesi del 2026 o, al più tardi, nel 2027. Si avranno però maggiori certezze solo quando si saprà con sicurezza l’inizio delle riprese.

