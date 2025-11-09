Ci sarà o no Makari 5? In attesa del finale di stagione del quarto capitolo, i fan si interrogano su se si farà la quinta stagione.

Mancano pochi minuti e si alzerà il sipario sul finale di un quarto capitolo entusiasmante, coinvolgente e soprattutto ricco di novità dal punto di vista della trama. C’è una domanda che però intrattiene al contempo gli appassionati, un dubbio carico di speranza e che fortunatamente ha come risposta delle certezze importanti. Makari 5 si farà? Ci sarà o no la quinta stagione? Saverio Lamanna potrebbe avere ancora tanto da raccontare ed è ovviamente questo ciò che sperano gli appassionati che hanno risposto presente al ritorno della serie tv.

Qualche mugugno sugli ascolti è emerso dopo il quarto capitolo, una flessione rispetto alle stagioni precedenti che forse andava messa in conto quando si tratta di protrarre una storia per diverse stagioni. Una circostanza che però non sembra aver intaccato i propositi della Rai e soprattutto della produzione: arrivano buone notizie per chi si interroga su se Makari 5 si farà e se ci sarà o no la quinta stagione. Stando a ciò che si vocifera, il prossimo capitolo della serie tv con protagonista Saverio Lamanna sarebbe già oggetto di scrittura.

Ci sarà o no Makari 5? Buone notizie per chi spera nella quinta stagione

Ulteriori buone notizie riguardanti se Makari 5 si farà le riporta Libero; per la quinta stagione della serie tv con protagonista Saverio Lamanna ci sarebbe anche una possibile data per la messa in produzione. Pare infatti che il nuovo capitolo possa partire – dal punto di vista delle fasi necessarie prima della messa in onda – già nel 2026 e dunque tra pochi mesi. Uno scenario che potrebbe portare alla messa in onda già nel prossimo autunno/inverno, salvo cambi di scenario imprevisti. Dunque, i fan possono gioire; pare proprio che Makari 5 si farà ed è già aperta la caccia alle possibili anticipazioni del prossimo capitolo mentre questa sera – 9 novembre 2025 – andrà in onda il finale della quarta stagione. E’ bene sottolineare la mancanza di conferme ufficiali ma l’insistenza dei rumor a proposito del quinto capitolo lascia buone sensazioni.