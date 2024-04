Makari, anticipazioni 7 aprile 2024/ Replica 1a puntata: Saverio tormentato da una scomparsa misteriosa

Anticipazioni Makari, la prima puntata della prima stagione in replica su Raiuno

Questa sera, domenica 7 aprile 2024, su Raiuno tornano le repliche della serie tv Makari. Visto e considerato il successo di pubblico e ascolti, la Rai ha deciso di far ripartire Makari dalla prima puntata della prima stagione, con il nostro protagonista Saverio Lamanna che torna nella sua terra, dopo una disavventura professionale a Roma. Le anticipazioni della prima puntata di Makari rivelano che il protagonista riallaccerà la sua amicizia con Peppe Piccionello, ma anche il folgorante incontro con la bella Suleima.

Dopo gli ascolti da capogiro della terza serie di Makari, seguita da oltre quattro milioni di spettatori, Saverio (interpretato da Claudio Gioè) torna con le sue indagini della prima stagione. Prima stagione che, ricordiamo, è composta da quatto puntate che rivedremo in rai ogni domenica. La prima stagione di Malkari andò in onda la prima volta nel 2021, con i personaggi di Saverio Lamanna, Suleima e Peppe Piccionello che conquistarono fin da subito la simpatia del pubblico.

Saverio Lamanna torna a Makari, cosa accade nella prima puntata

Cosa succede nella prima puntata di Makari? Le anticipazioni dell’episodio che apre la prima stagione, in replica su Raiuno, rivelano il ritorno di Saverio Lamanna in Sicilia, dopo che quest’ultimo ha perso il posto al ministero degli interni. Il giornalista decide di stabilirsi nella casa che la sua famiglia utilizzava per le vacanze estive a Makari. Proprio a Makari Saverio ritrova un affezionato amico di infanzia, il simpatico Piccionello, e comincia a frequentare la bella Suleima.

Ma a tormentare la mente del nostro protagonista è la morte di un bambino, avvenuta in circostanze alquanto misteriose e poco chiare. Inoltre dovrà fare i conti con la toccante storia di un operaio finito sul lastrico. Un contesto che stimolerà a riscoprire in lui la vocazione per la scrittura.

Makari: misteri e delitti irrisolti in una Sicilia mozzafiato

Le anticipazioni della prima puntata di Makari, che torna in replica su Raiuno dopo l’eccezionale successo della terza stagione, rivelano misteri e delitti da risolvere per il personaggio interpretato da Claudio Gioè. Saverio, che fa ritorno nella sua terra per ritrovare un po’ di tranquillità dopo un periodo turbolento, non si aspetta di riscoprire la sua vocazione per la scrittura e per i delitti misteriosi.

Il tutto accade in un posto a cui è molto legato, la sua Makari dove ha trascorso parte della sua infanzia. E’ l’occasione, anche per il pubblico, di ammirare gli splendidi scenari di una Sicilia mozzafiato. Particolare risalto alla provincia di Trapani, che ottiene la giusta riconoscibilità in questa serie tv.

