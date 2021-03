Makari/ Anticipazioni prima puntata oggi 15 marzo I colpevoli sono matti

Makàri, anticipazioni e cast prima puntata di oggi, 15 marzo

Tutto è pronto per il ritorno sullo schermo di Claudio Gioè. L’attore che per anni è stato il volto della fiction di Canale5 e che, solo ultimamente, è stato protagonista della prima rete Rai, si prepara a calarsi nei panni di Saverio Lamanna, il giornalista di Makari. Questo è il titolo della fiction di Rai1 che porterà il pubblico in Sicilia, quella opposta a quella che ci ha raccontato Il Commissario Montalbano lunedì scorso, ma quella dal cuore pulsante e dai posti egualmente stupendi. Makari è ispirata ai gialli di Gaetano Savatteri mentre il protagonista sarà proprio Claudio Gioè nei panni del protagonista Saverio Lamanna un giornalista che perde il suo posto di rilievo a Roma come portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno e torna in Sicilia raccogliendo la sua valigia di cartone e andando incontro a tutto quello che si è lasciato alle spalle tempo prima.

Makàri, il ritorno a casa di Saverio Lamanna

Il protagonista di Makari è quindi un investigatore, o quasi. Saverio Lamanna è infatti un giornalista dalla carriera brillante ma quando torna in Sicilia, in una vecchia casa di vacanza dei genitori a Makari, prova a riprendere in mano la sua penna per iniziare a raccontare storie che conosce bene e trovandosi così impelagato in una serie di omicidi che stuzzicano la sua curiosità e quella dello stravagante amico Peppe Piccionello. Tra un’indagine e l’altra, Saverio tornerà a vestire i panni dello scrittore-investigatore con il pallino delle indagini senza dimenticare l’amore soprattutto quando si troverà faccia a faccia con Suleima, una bellissima ragazza in Sicilia per una parentesi estiva ma che ha origini toscane. Màkari è una fiction in quattro puntate divise in quattro prime serate e la seconda, dal titolo La regola dello svantaggio, andrà in onda già domani sera.

Ne I colpevoli sono matti, la puntata in onda oggi, 15 marzo, sarà la morte misteriosa di un bambino e il dramma di un operaio che ha perso il lavoro a spingere Saverio a riprendere in mano la sua vita tornando al suo primo amore, il romanzo giallo e il suo interesse al mistero e alle indagini.

