Màkari fiction/ Anticipazioni ultima puntata oggi, 29 marzo: Saverio nei guai

Tutto è pronto per il finale di Màkari, la fiction che ha riportato su Rai1 Claudio Gioè con un ruolo tutto nuovo. Un giovane che sognava di fare lo scrittore che si è ritrovato a Roma a fare il portavoce al Ministero ma che poi ha perso tutto per via di un problema che lo ha costretto a rinunciare alla sua vita nuova e tornare in Sicilia. Con grande sorpresa, e delusione, da parte del padre, Saverio ha deciso di rinunciare a vivere a Palermo, a casa con lui, e ha optato per la casa delle vacanze, nella bella Màkari, ed è lì che ha rimesso insieme la sua vita dedicandosi alla scrittura e ai suoi amati gialli ritrovando un grande amico ma anche l’amore della bella Suleima, pronta però a lasciare la città dopo la stagione estiva.

Saverio deve proteggere Gea, ci riuscirà?

La serie si prepara quindi a chiudere i battenti con l’ultima puntata dal titolo La fabbrica delle stelle in cui Saverio si prepara a tornare a Milano e mentre il momento dell’addio si allontana, lo scrittore finisce impelagato in un nuovo caso che lo terrà impegnato. Come se questo non bastasse, sembra proprio che la sua fidanzata abbia qualcosa importante da dirgli tanto da raggiungerlo sulla scena ‘del crimine’ per rivelargli una verità un po’ complicata, ma di cosa si tratta? A tenere impegnato Saverio nell’ultima puntata di Màkari c’è un nuovo lavoro, dovrà occuparsi della ricca Flaminia De Simone in veste di press agent per il film di sua sorella Gea, regista e produttrice. Lui e Piccionello partono alla volta della villa delle due e si preparano a prendere parte ad un importante Festival ma non senza sorprese.

Chi ha ucciso Gea e cosa deve rivelare Suleima?

Sarà a quel punto che il giornalista scoprirà che il suo obiettivo non è quello di fare da addetto stampa all’astro nascente della recitazione ma tenere a bada il presunto fidanzato violento, Alo Pereira. Sembra che Gea sia stata spesso sua vittima e che anche davanti a Saverio il fidanzato alzerà la voce e le mani ma tutto cambierà quando arriverà una triste telefonata: Gea è stata trovata cadavere. Qualcuno l’ha uccisa ma si tratta davvero di Alo? Saverio viene assalito dal senso di colpa per aver fallito e non aver portato a termine il suo lavoro e così decide di risolvere questo intricato giallo, come andrà a finire e cosa scoprirà?

