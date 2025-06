Makari, ecco dove è stata girata la serie tv con Claudio Gioè e il suo significato

Torna su Raiuno, questa sera domenica 1 giugno, la splendida fiction televisiva Makari, con Claudio Gioè protagonista. Makari, variante del nome Macari, è una frazione del comune di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, in Sicilia. Il nome ha origini greche e deriva da Makar, che significa “benedetto”. La location delle riprese ha coinvolto alcuni dei paesaggi più suggestivi della Sicilia occidentale: da Marsala a Erice, passando per Valderice, Custonaci e Buseto Palizzolo.

Il piccolo borgo da cui prende il nome la serie si trova a pochi chilometri da San Vito Lo Capo. È proprio qui che vive il protagonista, Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè. Riguardo a Makari, l’attore non ha mai nascosto il suo profondo legame con questi luoghi, che conosce bene e che lo affascinano da sempre. “Girare in Sicilia è stato come tornare a casa”, ha raccontato Gioè in una bella intervista.

Makari, la location della serie tv ha stregato anche Claudio Gioè: “Ho ritrovato il legame con la Sicilia”

“I paesaggi di Macari, la Riserva dello Zingaro e la Tonnara di Scopello non sono solo scenografie, ma veri e propri personaggi della serie. La loro bellezza e autenticità hanno dato profondità alla storia e hanno reso ogni scena più intensa”, ha detto ancora il protagonista di Makari.

Legame affettivo solido sia con la serie sia con il suo personaggio, a cui tiene davvero tanto. “Per me è un privilegio essere in Màkari. Ho tanti punti in comune con Lamanna. Come lui, ho ritrovato il legame con la Sicilia. Gli voglio bene”, ha detto l’attore protagonista di Makari. Appuntamento dunque fissato sulla rete ammiraglia della tv di Stato, con il primo episodio della terza stagione.

