Makari, dov’è la location della fiction?/ Il fascino selvaggio dei Caraibi di Sicilia

La serie tv Makari ci regala una straordinaria versione caraibica della Sicilia. La location della serie tv, con protagonista l’attore Claudio Gioé, ha catturato gli sguardi e l’interesse del pubblico di Raiuno grazie a scorci suggestivi e atmosfere vagamente simili a quelle de Il Commissario Montalbano. Dunque dove si trova la location della fiction? Il borgo della provincia di Trapani, dove vive il protagonista Saverio Lamanna, è una frazione di San Vito Lo Capo. I protagonisti sono i colori del golfo di Macari, il cui fascino selvaggio risulta irresistibile, con spiagge da sogno e calette tutte da scoprire. Qualcuno ha definito questo posto da cartolina come “i Caraibi della Sicilia”. Il motivo è facilmente intuibile: le sfumature incredibili di San Vito Lo Capo regalano attimi indimenticabili a chi le frequenta.

Makari, la location della fiction ha conquistato gli italiani

La location si trova quasi ai confini con la Riserva dello Zingaro, una vasta area protetta che nasconde spiagge incantevoli e natura selvaggia. Sono tutti posti da cartolina e la serie tv Makari ha avuto il merito di riscoprire per il grande pubblico uno dei posti più scenografici e caratteristici della Sicilia. Grazie al successo della serie tv, molto probabilmente, anche il piccolo borgo in provincia di Trapani vedrà aumentare il flusso di turisti, quando sarà possibile. Proprio come era accaduto nei luoghi in cui erano ambientate le inchieste de Il Commissario Montalbano. Da Porto Empedocle a Macari, il risultato non cambia: il colpo d’occhio è sempre straordinario.

