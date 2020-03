Maksimovic via dal Napoli?/ Calciomercato: Cagliari e Fiorentina sognano il serbo

La dirigenza del Napoli è già all’opera in vista della prossima finestra di calciomercato estiva, durante la quale possiamo anche attenderci una vera rivoluzione per quanto riguarda lo spogliatoio di Gattuso, specie per il reparto difensivo. Alla vigilia di questa finestra di contrattazioni sono infatti molte le voci che vogliono Kalidou Koulibaly lasciare i colori azzurri, ma che pure vedono Maksimovic via dal Napoli entro l’estate: senza i due centrali sarebbe quindi indispensabile per la dirigenza campana rifarsi al mercato per colmare il vuoto. Pure però vi è grandi incertezza a riguardo, specie per quanto riguarda la posizione del serbo, che potrebbe anche non fare le valigie, nonostante le tante indiscrezioni di calciomercato che lo riguardano.

MAKSIMOVIC VIA DAL NAPOLI? CAGLIARI E FIORENTINA…

E’ dunque più che dubbia la posizione di Maksimovic al Napoli per la prossima stagione, specie se sarà vera la partenza dello stesso compagno di squadra e ruolo Koulibaly. Senza il senegalese infatti il serbo rientrerebbe nella lista dei primi titolari di Gattuso e dunque indispensabile, come d’altronde ha già fatto nell’ultimo periodo, con grande successo. Nonostante tali fattori da considerare, pero sono forti le voci di mercato che vogliono Maksimovic nel mirino di alcuni club della Serie A come Cagliari e Fiorentina. Anzi secondo quanto scrive la Gazzetta dello sport, sono soprattutto i sardi a sognare l’approdo in rossoblu di Maksimovic, anche se certo un’eventuale trattativa al momento sarebbe difficoltosa, per via dell’alto ingaggio che il difensore percepisce in azzurro.



