Maksimovic via dal Napoli?/ Calciomercato: serbo non trova spazio e la Fiorentina…

In vista della sessione di calciomercato di giugno, tema caldissimo in casa dei partenopei è certamente il futuro di Nikola Maksimovic, che potrebbe lasciare anche il Napoli a fine stagione. Il profilo del difensore centrale è infatti in bilico: dopo una partenza a dir poco in sordina, il serbo si è riscattato solo nelle ultime uscite, non facendo rimpianger l’assenza di Kalidou Koulibaly. Anzi, sotto la direzione di Gattuso, il difensore centrale si è davvero fatto trovare pronto al bisogno e le sue prestazioni nelle ultime occasioni sono state importanti. Ma sono bastate a convincere dirigenza e allenatore? Difficile dirlo e in ogni caso al momento non si parla di rinnovo per l’ex Spartak Mosca, che pure sarebbe in scadenza di contratto nel 2021. Pure lo stesso giocatore potrebbe essere in dubbio a questo punto: nell’ultimo periodo il serbo ha stretto un bel legame con la tifoseria, ma è indubbio che con Koulibaly di nuovo in forma, per lui non vi sarebbe molto spazio in campo.

MAKSIMOVIC VIA DAL NAPOLI? SI FA SOTTO LA FIORENTINA

In attesa di dirimere la questione e scoprire se Maksimovic lascerà il Napoli a giugno o pure no, la Fiorentina comincia a farsi avanti per il difensore centrale serbo. E’ infatti noto che il club viola si dovrà gettare nel calciomercato estivo per rinforzare il reparto difensivo dello schieramento di Iachini e oltre al nome di Rugani, pure pare essere spuntato tra gli orizzonto dei gigliati anche lo stesso Nikola Maksimovic. Stando alle ultime voci di mercato raccolte dal colleghi de il Corriere dello sport per il momento per la Fiorentina si tratta solo poco più di un attestato di stima e apprezzamento, ma non possiamo escludere che questo divenga qualcosa di più col passare del mesi. Staremo a vedere.



