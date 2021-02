Mal/ Il cantante dal 1966 in Italia grazie a Gianni Boncompagni: “Devo tutto al Piper”

Mal sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di “Oggi è un altro giorno“, in onda questo pomeriggio su Rai 1. Mal, al secolo Paul Bradley Couling è nato nel 1994 in Galles, ma è cresciuto a Oxford. “Vengo da una famiglia modesta, dopo la guerra erano tempi duri, mio padre faceva il muratore e sognava per me un futuro da elettricista. Lavoro che cominciai anche a fare, alternandolo alla consegna dei giornali. Ma non faceva per me. E non avevo voglia di studiare”, ha confessato il cantante in un’intervista di qualche anno fa a Il Piccolo. Il nome d’arte, Mal, lo ha scelto per omaggiare un cugino nel Galles che suonava il basso e si chiamava Malcom. Il primo contratto discografico fu con i Meteors, poi passò con gli Spirits, e lasciò il lavoro di elettricista: “Gli Spirits si sciolsero. E formammo i Primitives… una sera suonavamo in un locale a Londra, dove fra il pubblico c’erano Gianni Boncompagni e Alberigo Crocetta, proprietario del Piper Club. Ci offrirono di andare a Roma, a suonare nel famoso locale”. Nell’estate del 1966 arrivarono Roma e debuttarono nel mitico locale di via Tagliamento. Poi iniziò la carriera da solista e il successo con le canzoni “Bambolina”, “Pensiero d’amore”, “Tu sei bella come sei” e, ovviamente, “Furia” con un milione e mezzo di copie vendute in poche settimane.

Mal: il cantante tra il successo in Italia, l’amore e il golf

In Italia Mal ha anche trovato l’amore: dal 1989 al suo fianco c’è Renata, con cui ha avuto i due figli Kevin Paul e Karen Art. Per amore, dopo aver vissuto tanti anni a Roma, si è trasferito a Pordenone: “Quando ho preso residenza qui ho lasciato Roma dove avevo vissuto venticinque anni. Non ne potevo più. Certo lì ero vicino alla tv, ai concerti, a tutto. Ma allontanarmene è stato un sospiro di sollievo”, ha raccontato a Il Gazzettino. E ha aggiunto: “Ho scelto il Nordest perché è bello crescere dove c’è verde. Da bambino sono vissuto in campagna e sono stato felice”. A Pordenone ha anche iniziato a giocare a golf, passione che condivide con il figlio Kevin Paul. Nel 1989 Mal ha ottenuto la cittadinanza italiana. In occasione dei suoi 50 anni di carriera ha festeggiato con l’album “Grazie Piper”: “Devo al Piper club tutto il mio successo. È lì che i miei fans hanno iniziato a conoscere l’artista MAL e ad amare canzoni come: Yeeeeeeh, Occhi neri, Occhi neri, Parlami d’amore Mariù, Pensiero d’amore, Furia e tante altre ancora, che oggi appartengono al patrimonio della musica italiana”, ha annunciato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA