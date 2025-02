Le generazioni passano, le mode altrettanto; il mondo della musica vive l’influenza dello scorrere del tempo ma a dispetto del nuovo che avanza c’è chi occupa a priori un posto di rilievo nella cultura musicale italiana. Un esempio è rappresentato da Mal, non solo una ‘vecchia gloria’ dell’industria discografica ma ancora oggi un punto cardine del settore. Ma cosa sappiamo a proposito della vita privata di Mal? Nelle sue canzoni trova largo spazio l’amore ed è lecito credere che la fonte d’ispirazione primordiale sia la sua amata moglie, Renata Couling. Una liaison che dura da oltre trent’anni e che come da loro raccontato, in gran segreto, è stata di recente suggellata dal grande passo del matrimonio. Niente sfarzo, niente proclami; cerimonia per pochissimi intimi con l’obiettivo unicamente di celebrare l’amore che nel corso del tempo non ha mai conosciuto battute d’arresto.

“Il nostro segreto? Penso sia anche avere discussioni; tengono viva la magia”, parlava così Mal in una recente intervista a Verissimo riferendosi proprio alla longevità della storia d’amore con sua moglie Renata Couling. Emblematico anche l’intervento della dolce metà che, sempre nello studio di Canale 5, raccontò della scelta di convolare a nozze: “Ci siamo sposati nel 2023 ma non lo sapeva nessuno; l’abbiamo fatto per coronare la nostra storia ma anche per una tutela. E’ stato un matrimonio molto intimo, eravamo in sette…”.

Ma come si sono conosciuti Mal e sua moglie Renata Couling? Proprio la musica è stata la matrice del colpo di fulmine; un concerto del 1989 a Treviso, lei era tra gli spettatori e inneggiava al brano ‘Furia’ – canzone iconica del cantante – ed è proprio in quel momento che per la prima volta i loro sguardi si incrociano. Il resto è storia, oggi sono 35 anni d’amore impreziositi dai figli Kevin Paul e Karen Art.