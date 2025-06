Mal: perché si chiama così

Mal è uno dei cantanti più seguiti e amati dal pubblico italiano pur non essendo italiano di nascita. Quando si parla di Mal si pensa immediatamente a “Furia”, uno dei suoi brani più famosi, conosciuto sia dagli adulti che dai bambini. Nato in Gran Bretagna con una voce che gli permetteva di trasformare la passione per la musica in un lavoro, decide di dare una svolta alla propria vita trasferendosi in Italia e cominciando ad esibirsi al Piper Club di Roma. E’ l’inizio di una carriera che porta Paul Bradley Couling, a cambiare nome presentandosi al pubblico semplicemente Mal.

Liliana Resinovich/ Sebastiano: “Sono tranquillo, nulla a che fare con l'omicidio, la gente crede in me”

Una scelta non casuale, ma legato alla famiglia dell’artista che, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera, ha svelato l’origine del suo nome d’arte: ““Avevo un cugino più grande che con la sua band andava ad aprire i concerti dei Beatles. Lui era un bassista, lo ammiravo perché io facevo l’elettricista e solo per hobby cantavo. Si chiamava Malcom. E così quando mi è stato detto che dovevo trovare un nome d’arte ho pensato a lui e gliene ho rubato un pezzetto”.

Renata Couling, chi è la moglie di Mal e i figli Kevin e Karen/ "Segreto del matrimonio? Le discussioni"

Mal e il lavoro prima del successo: ecco cosa faceva

Mal, grazie alla musica, ha cambiato totalmente la sua vita ed oggi ha una carriera lunghissima e ricca di successi e riconoscimenti. Prima del successo, però, l’artista ha dovuto fare altri lavori prima di potersi dedicare solo alla musica. A raccontare il suo passato da elettricista è stato lo stesso cantante in un’intervista di qualche tempo fa al Corriere della Sera.

«Per 2 sterline e 12 scellini a settimana – ricordava qualche settimana fa al Corriere -. Già suonavo la sera nei pub, a letto alle 4, mi alzavo alle 6, per arrivare in fabbrica facevo 10 km in bici. Piantavo pali della luce. Con le scarpe chiodate li scalavo per attaccare i cavi. Un giorno ho messo male il piede, per frenare la caduta mi sono riempito le braccia di schegge. Mi sono licenziato».

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Ricostruzione omicidio inverosimile, un killer della ndrangheta...”