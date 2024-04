Mal di gola, cause e come curarlo/ Dai virus ai batteri, quando serve andare dal medico?

Negli studi di Uno Mattina vi era ospite il medico di famiglia Gargiulo, che ha parlato del mal di gola. Le prime parole sono state sull’asportazione delle tonsille, intervento che è sempre più raro: “La tonsillectomia non si fa più perchè tutti i virus passano da lì, quando poi si ammalano si tolgono. Il mal di gola va distinto – ha proseguito – c’è un dolore alla faringe che sentiamo quando inghiottiamo ed è dovuto alla presenza di virus o batteri, una infiammazione della faringe. Il dolore più esterno potrebbe invece far entrare in gioco la tiroide. Se si aggiunge anche un abbassamento del tono della voce allora scendiamo verso la laringe ed entriamo più nei virus respiratori. Se è un mal di gola virale i farmaci non curano il mal di gola ma ci riducono il fastidio quindi gli antinfiammatori sono utili, mentre per un mal di gola batterico serve l’antibiotico perchè è curativo e va sulla causa”.

Sui rimedi, il dottor Gargiulo ha spiegato: “I rimedi della nonna come il gelato o le bevande calde ed edulcorate come le bevande sane… il freddo abbassa l’infiammazione e fa meglio, il miele e il latte caldo non fanno male ma non siamo certi che siano curative. Se avete un mal di gola occasionale possiamo farci dare un consiglio del farmacista ma se invece si presenta spesso, accompagnato da febbre, o magari capita ad un bambino, sempre meglio fare una visita dal dottore per capire se si tratta di un virus o di un batterio“.











