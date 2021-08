Mal e Renata Couling “32 anni di sopportazione”/ “Primi anni difficili, ero gelosa”

“Sono 32 anni di sopportazione e supportazione vicendevole.” ammettono Mal e la moglie Renata Couling nel salotto di Uno Weekend. Ospiti di Anna Falchi e Beppe Convertini, nella puntata del 31 luglio, la coppia ha ricordato il giorno del loro primo incontro. “La nostra storia d’amore è nata casualmente: lui si esibiva in un concerto a Treviso, io sono di Pordenone, ero con le amiche ad una cena. Andammo tutte in quel club dove lui si esibiva, – ha ricordato Renata, per poi aggiungere – l’artista non usciva… Ho chiesto al proprietario di poterlo conoscere nei camerini, dopo quindi lui si è esibito. Poi mi ha chiamata sul palco per cantare Furia, poi mi ha chiesto il numero di telefono e il giono dopo mi ha chiamata”. All’inizio non è stato facile: “Aveva tante donne che lo seguivano, anche più grandi di me, infatti ero particolarmente gelosa i primi anni”, ha raccontato la donna.

Mal ha dunque raccontato com’è iniziato il suo percorso nella musica che si è trasformato poi in una grande carriera: “è stato destino”, ha esordito. Spiegando poi che “Facevo l’elettricista, ho sempre cantato per divertimento. Mio padre cantava molto bene, è probabilmente da lui che ho preso questa voce.” Tornando al rapporto con Renata, insieme hanno avuto due figli, nessuno dei due, però, ha seguito le orme del padre nel campo della musica. Renata, anzi, svela che: “Per la musica, entrambi hanno studiato pianoforte, una ha fatto danza classica. La prima ambisce a diventare psicologa, Kevin Paul, invece, sta per laurearsi in scienza motorie e insieme al padre gestisce un’associazione di golf e musica.” ha svelato la donna.

