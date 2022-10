Mal: “Mia moglie Renata Couling? Le saltai addosso in camerino”/ “Cantammo Furia e…”

Mal è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 ottobre 2022. In primis, il cantante ha rivelato di soffrire di acufene e di essere appassionato di golf, che ha iniziato a praticare all’età di 65 anni: “Sono presidente dei cantanti musicisti golfisti, è una mia associazione alla quale è iscritto anche Memo Remigi. Lui era un grande giocatore: quando aveva 16 anni, lui era il numero uno in Italia, o, almeno, così mi ha raccontato”.

Successivamente, una rivelazione: “Il mio manager, in passato, ha fatto causa a Johnny Dorelli, perché mi ha preso un po’ in giro in trasmissione e mi ha baciato la mano quando sono entrato in studio. Poi però tutto si è sgonfiato subito”. Se Mal dovesse indicare un suo difetto, quale sceglierebbe? “Semplicemente il fatto che sono sempre stato pignolo con me stesso sul mio lavoro, mentre con gli altri sono sempre stato molto elastico”.

MAL: “QUANDO HO CONOSCIUTO RENATA COULING, HO SUBITO CAPITO CHE VOLEVO CONQUISTARLA”

Parlando di sua moglie, Renata Couling, l’artista ha ripercorso mentalmente la prima volta che la incontrò. Per Mal fu letteralmente un colpo di fulmine: “Ho subito capito che volevo conquistarla, non appena l’ho vista – ha asserito in diretta tv –. Così, le ho chiesto di cantare insieme a me ‘Furia’ e devo dire che lei ha cantato molto meglio di me. Poi l’ho invitata nel mio camerino e, io non mi ricordo bene, lei mi ha detto che l’ho sbattuta contro il muro, con passione. Le sono saltato addosso, insomma. Tuttavia, ho dovuto corteggiarla bene, perché Renata ha esattamente 23 anni in meno di me”.

Guardando al suo futuro, Mal ha confidato di avere paura del tempo che continua a scorrere senza sosta: "La vecchiaia mi fa molta paura. Prima di uscire di casa devo sistemarmi i capelli per essere come le persone vogliono che io sia. Ho paura di invecchiare troppo in fretta".











