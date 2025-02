Quando manca sempre meno all’esordio del Festival di Sanremo 2025 al centro dell’attenzione a La Volta Buona c’è ancora il gossip del momento: le rivelazioni inedite sulle turbolenze sentimentali tra Fedez e Chiara Ferragni con la complicità del presunto ‘triangolo’ con Achille Lauro. Diversi ospiti nello studio di Caterina Balivo, tra cui anche il cantante Mal. Sul tema tutti si sono esposti con la propria opinione, tranne lui; la circostanza non è sfuggita alla conduttrice che, dopo averlo fatto notare con ironia, è stata ‘spiazzata’ dalla risposta dell’icona dei Primitives: “Mi sento un pesce fuor d’acqua qui, questi pettegolezzi non è che mi interessano tanto…”. Mal ha poi chiarito meglio il suo discorso: “Io sono una persona molto romantica, non ho mai tradito; l’hai conosciuta mia moglie e siamo molto legati. Sono contento così…”.

Apprese le parole di Mal, Caterina Balivo ha cercato di chiarire le ragioni alla base dei riflettori puntati su Fedez, Chiara Ferragni e Achille Lauro: “Se ne sta parlando tanto perchè le persone coinvolte sono protagoniste a Sanremo 2025, se fai il duetto ‘Bella stronza’ e la sua canzone parla di una donna che in realtà è la depressione, poi c’è il terzo che è Achille Lauro…”. La conduttrice ha dunque chiosato: “Diventa cronaca, non più pettegolezzo”.

Dopo il doveroso chiarimento di Caterina Balivo dopo la battuta ‘spiazzante’ di Mal, il cantante cambia argomento e rifila una leggera stoccata per Carlo Conti e il Festival di Sanremo 2025: “Io sarei voluto andare al Festival di Sanremo, ho mandato anche delle canzoni; mi è stato detto che non posso partecipare perchè non ho tatuaggi e non dipingo i capelli”. Pungente la risposta di Caterina Balivo: “Quindi non è andata così perchè non sono piaciute le canzoni?”, e il cantante: “L’hai ascoltata la canzone, l’ho cantata qui…”.