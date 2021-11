Malala Yousafzai si è sposata con Asser Malik/ Matrimonio per il Nobel per la pace

L’attivista pakistana, già Premio Nobel per la Pace, Malala Yousafzai, ha annunciato di essersi sposata. Attraverso il proprio profilo ufficiale via Twitter, ha comunicato il suo matrimonio in Gran Bretagna con il fidanzato Asser Malik, una serie di scatti pubblicati sul social e poi il commento “Oggi è un giorno prezioso nella mia vita. Asser e io ci siamo sposati per essere partner per la vita. Abbiamo celebrato una piccola cerimonia nikkah a casa a Birmingham con le nostre famiglie. Inviaci le tue preghiere. Siamo entusiasti di camminare insieme per il viaggio che ci aspetta”.

Malala Yousafzai era salita alla ribalta delle cronache in particolare nove anni fa, nel 2012, dopo essere stata ferita alla testa con un colpo d’arma da fuoco da un sicario talebano: Malala fu giudicata “colpevole” semplicemente per essersi fatta portavoce di una campagna in favore della scolarizzazione delle ragazze, e per questo venne giudicata una nemica dagli islamisti estremi. Oggi Malala Yousafzai ha 24 anni, ha fortunatamente superato quei tragici momenti, ed ha deciso di convolare a nozze con il suo Asser, così come mostrato dagli scatti di cui sopra: lei bellissima avvolta in un abito rosa, mentre lo sposo vestito con un classico completo da nozze, con tanto di cravatta dello stesso colore del vestito della neo-moglie. In altri scatti si vedono anche i genitori della ragazza, Ziauddin Yousafzai e Tor Pekai.

MALALA YOUSAFZAI SI È SPOSATA: LA SUA BATTAGLIA IN FAVORE DELL’ISTRUZIONE DELLE RAGAZZE

Malala Yousafzai ottenne il Premio Nobel per la Pace nel 2014proprio per il suo impegno a favore del diritto universale all’istruzione per le ragazze, divenendo la persona più giovane ad aver mai ricevuto questo riconoscimento. L’anno scorso si era laureata presso la prestigiosa università di Oxford, in Gran Bretagna, in filosofia, politica ed economia. Fra le altre cose Malala Yousafzai ha istituto il fondo a suo nome “Malala Fund”, in favore sempre dell’istruzione per le ragazze di tutto il mondo.

