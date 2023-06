Malaria, cinque casi negli Stati Uniti/ Diramato avviso di salute pubblica: “Emergenza medica”

Cinque casi di malaria negli Stati Uniti negli ultimi due mesi. Come spiega il quotidiano Usa Today International, è la prima volta che si verifica una tale diffusione in vent’anni. Questo ha spinto le autorità a emettere un avviso di salute pubblica nei confronti dei medici, delle autorità sanitarie e del pubblico: tutti sono stati informati dei rischi. Sono quattro i casi identificati nel sud-ovest della Florida e uno nel sud del Texas, come hanno affermato i Centers for Disease Control and Prevention. “La malaria è un’emergenza medica e dovrebbe essere trattata di conseguenza”, ha affermato il CDC. “I pazienti sospettati di avere la malaria dovrebbero essere urgentemente valutati in una struttura in grado di fornire diagnosi e cure rapide, entro 24 ore dalla presentazione”.

La malaria è una grave malattia che viene trasmessa attraverso la puntura di una zanzara anofelina femmina infettiva, come spiegato dal CDC. La malattia può essere fatale ma la morte può essere prevenuta. Secondo i centri di controllo e prevenzione, non ci sono prove che i cinque casi siano correlati. I quattro casi in Florida sono stati identificati nella contea di Sarasota e lunedì il Florida Department of Health ha emesso un avviso di malattia trasmessa dalle zanzare. Solo un caso è stato identificato nel Texas: la persona in questione ha trascorso del tempo a lavorare all’aperto nella contea di Cameron, secondo il Dipartimento dei servizi sanitari statali del Texas.

Il rischio contagio rimane basso

I dipartimenti della Florida e del Texas stanno monitorando le popolazioni locali di zanzare e sorvegliando le regioni alla ricerca di eventuali nuovi casi. Il CDC ha affermato che tutti e cinque i pazienti stanno migliorando in seguito ai trattamenti. Casi di malaria acquisita sono stati registrati negli Stati Uniti anche nel 2003: furono otto nella contea di Palm Beach in Florida. Il rischio di contrarre la malaria negli Stati Uniti, secondo le autorità, “rimane estremamente basso” nonostante i cinque casi. “Il rischio è maggiore nelle aree in cui le condizioni climatiche locali consentono alla zanzara Anopheles di sopravvivere durante la maggior parte o tutto l’anno e dove si trovano viaggiatori provenienti da aree endemiche della malaria”, ha affermato il CDC.

Più di 240 milioni di casi di malaria si verificano ogni anno in tutto il mondo e il 95% dei casi si verifica in Africa. La malattia può diffondersi anche attraverso trasfusioni di sangue, trapianti di organi, pratiche non sicure di condivisione dell’ago e dalla madre al feto, secondo il CDC. I sintomi compaiono circa a 10 giorni a quattro settimane dopo l’infezione, le persone possono sentirsi male fino a un anno dopo l’infezione. Secondo il centro di controllo e prevenzione, le persone potrebbero portare la malattia negli Stati Uniti con i viaggi internazionali estivi. I sintomi della malaria includono febbre, brividi, mal di testa, dolori muscolari e affaticamento.











