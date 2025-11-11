A Le Iene il ritorno a casa di Achille Polonara: cos'è successo al cestista tra la diagnosi di leucemia, il trapianto e il coma per 10 giorni

Sarà un servizio emozionante quello dedicato nella serata di oggi – martedì 11 novembre 2025 – dalla trasmissione “Le Iene” al cestista Achille Polonara reduce da pochissimo da un lunghissimo percorso di cura per la leucemia mieloide – peraltro in forma acuta – di cui ha scoperto di soffrire circa sei mesi fa e che è culminata (quando il peggio sembrava passato) con un coma durato 10 giorni: una storia – quella di Achille Polonara – che ha tenuto i fan incollati ai suoi profili social per ricevere aggiornamenti sulle sue precarie condizioni di salute.

Partendo dal principio – e ricordando che proprio assieme alla trasmissione di Italia 1 il cestista tornerà finalmente a casa, accolto ai figli che sono stati il suo motore per superare la difficile malattia – è utile ricordare che solamente un paio di anni fa Achille Polonara aveva fatto preoccupare (non poco) i suoi fan: infatti al cestista era stato diagnosticato un tumore ai testicoli contro il quale – dopo l’ovvio sconforto – aveva combattuto con le unghie e con i denti riuscendo a sconfiggerlo.

La lunga malattia di Achille Polonara: la leucemia mieloide acuta, il trapianto di midollo e l’improssivo coma

Dopo la paura per il primo tumore, però, la situazione per Achille Polonara è ulteriormente degenerata lo scorso giugno: il cestista, infatti, dopo diversi giorni con la febbre molto alta aveva deciso di farsi visitare scoprendo – come un vero e proprio fulmine a ciel sereno – di soffrire di una grave forma di leucemia mieloide acuta con una notizia che lo gettò nello sconforto e nel panico; tanto che ha recentemente confessato di aver pensato di togliersi la vita, salvato solamente dal pensiero dei suoi figli che lo aspettavano a casa.

Raccolto il coraggio, Achille Polonara si è sottoposto prima a una terapia sperimentale con alcune pillole somministrate a Valencia e poi con la consueta chemioterapia: tenuta sotto controllo la malattia, il cestista si era sottoposto anche al trapianto di midollo osseo lo scorso settembre, riuscendo a sconfiggere definitivamente la leucemia; ma poi tutto è nuovamente peggiorato perché a causa di un trombo è finito in coma per 10 lunghissimi giorni: una strada in salita ma che – fortunatamente – si è conclusa nel migliore dei modi, con Achille Polonara pronto finalmente a tornare a casa.