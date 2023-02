Malattia Alba Parietti: tumore al collo dell’utero a 37 anni/ “Operata d’urgenza…”

Malattia Alba Parietti: la lotta contro il tumore al collo dell’utero

Alba Parietti è tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale di “Oggi è un altro giorno” in onda oggi, venerdì 17 febbraio. Tra vita privata e carriera, la Parietti ha vissuto tanti momenti sereni e felici, ma non sono mancati i momenti difficili come quello affrontato quando aveva solo 37 anni. La Parietti, infatti, all’epoca fu operata d’urgenza per un tumore al collo dell’utero. A rivelarlo sui social è stata lei stessa che, nel commentare la battaglia di Emma Marrone, ha deciso di svelare anche i dettagli di quello che è stato il suo percorso.

“Bisogna avere il coraggio di fare e dare coraggio di poter dire che davanti alla malattia, alla vita alla morte, al dolore, alla gioia all’amore siamo tutti uguali. Ho avuto una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero. Sono stata operata d’urgenza grazie alla solerzia del mio ginecologo e Jessica, che mi costrinse con dolcezza a sottopormi a un’accurata prevenzione”, ha raccontato la Parietti.

Le parole di Alba Parietti

Quando Alba Parietti scoprì di avere un tumore al collo dell’utero era già mamma del figlio Francesco. Scoprire di doversi operare d’urgenza fu un duro colpo per la Parietti che, però, decise di non raccontare nulla ai genitori e al figlio affrontando tutto con le proprie forze.

“Non lo dissi né ai miei genitori né a mio figlio per non spaventarli. Ho risolto senza grandi traumi. Ma la diagnosi fu atroce da sentire: cancro. Sì, il suo nome era cancro generato dalla degenerazione del papilloma virus. Quando ti pronuncia questa parola il medico, tu pensi non stia parlando di te o a te. Invece accade. Esiste per tutti la possibilità. Esistono anche cure portentose, operazioni, terapie risolutive come lo è stato nel mio caso grazie a una prevenzione e un’immediatezza che avevo di operarmi, pagando”, ha svelato Alba.

