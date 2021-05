Malattia Alberto Amodei, marito Rosanna Lambertucci/ Dopo l’emorragia cerebrale “Passata da moglie a mamma”

Alberto Amodei, nato a Pesaro nel 1943 e scomparso nel 2014, era il marito della giornalista Rosanna Lambertucci. Amodei era entrato in Rai nel 1964 intraprendendo una carriera che lo ha portato prima alla direzione amministrativa del Tg2 e poi a responsabile del pool sportivo di Viale Mazzini assieme al giornalista sportivo Gilberto Evangelisti, scomparso nel 2011. Nel 1965 Alberto Amodei si era sposato con Rosanna Lambertucci, da cui ha avuto la figlia Angelica.

Il loro matrimonio però non è durato e dopo qualche anno si sono separati, per volere dalla Lambertucci: “Quando io me ne sono andata, lui mi ha detto ‘vedi Rosanna, mi dispiace molto una cosa. Ti potrei dire che tu sei stata la donna più importante della mia vita ma ti direi una bugia, perché tu sei stata l’unica donna della mia vita: mi dispiace che tu questo non lo capisca’. L’ho capito tardi, ormai avevo fatto altre scelte”, ha confessato la conduttrice a Storie Italiane.

Alberto Amodei: il rapporto con Rosanna Lambertucci e la malattia

Alberto Amodei e Rosanna Lambertucci sono comunque rimasti in buoni rapporti. Infatti, è stata la giornalista a trovare l’ex marito a letto dopo aver avuto un’emorragia cerebrale, dopo essersi recata a casa sua preoccupata perché non rispondeva al telefono. “È stata operato, ma doveva imparare di nuovo a parlare, a mangiare… come un bambino. A un certo punto dal ruolo di moglie sono passata al ruolo di mamma”, ha raccontato a Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”.

La Lambertucci è rimasta al fianco di Amodei fino al giorno della sua morte, causata da un cancro all’esofago, allontanandosi dalla televisione per poterlo assistere. “È stato un leone. Ha lottato con grande dignità, con il pudore di un uomo fantastico… Non ce lo dicevamo, ma sapevamo che ci saremmo stati l’uno per l’altro. Per me lui è stato un vero dono, ho scoperto un uomo che non conoscevo”, ha rivelato in diverse occasioni. Rosanna Lambertucci ha raccontato l’ultima fase della storia con il padre di sua figlia nel libro “E sono corsa da te”.

