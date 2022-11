Malattia Alberto De Pisis: lotta al tumore/ “Non volevo affrontarla, ma poi…”

Alberto de Pisis e il dramma della malattia: “A 25 anni ho avuto un tumore”

Forse non tutti sanno che il concorrente del Grande Fratello VIP, Alberto De Pisis, in passato ha avuto a che fare con una brutta malattia. A soli venticinque anni, il giovane ha scoperto di avere un tumore ed è stato costretto a rivedere le sue abitudini, sottoponendosi alla chemioterapia. “A venticinque anni ho avuto un tumore e per otto mesi mi hanno fatto fare chemioterapia”, ha confessato Alberto nella casa del Grande Fratello VIP.

Il ragazzo ne aveva parlato nelle scorse settimane con Carolina Marconi, anche lei alle prese con la stessa battaglia e reduce da un periodo terribile, vissuto tra ospedali e cure, paure e speranze. Ad ogni modo, nelle ultime ore, De Pisis è tornato sull’argomento con un altro coinquilino della casa. “Io sapevo di stare male in questi mesi, però capisci che non vuoi affrontarla, pensi che è meglio non affrontarla per non porsi il problema”, ha raccontato.

Alberto de Pisis: “Tumore condiviso con poche persone della mia vita”

La malattia ha devastato gli equilibri di Alberto, che si è chiuso in se stesso fino ad affrontare di petto il tumore. “Io mi sentivo male, sapevo di stare male e sai quando ti senti una cosa e non vuoi affrontarla, non vuoi vedere pensi che meglio non affrontarla. […] Ho trovato il coraggio e ho affrontato tutto da solo”.

In queste settimane al Grande Fratello VIP, Alberto è rimasto piuttosto abbottonato sul suo privato, ma coi compagni di avventura più fidati si aperto maggiormente, raccontando appunto la malattia. “Sono stati nove mesi in cui ho vissuto da solo”, ha continuato Alberto a proposito del tumore che lo ha colpito. “Questa cosa era condivisa con tre persone della mia vita, i miei genitori e alcuni amici. Questa è stata un’arma di difesa per prendermi forza e non essere commiserato“.

