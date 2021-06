Malattia Amanda Sandrelli, figlia di Stefania Sandrelli/ “Il Cancro al seno ci ha unite ma..”

Amanda Sandrelli, figlia di Amanda e di Gino Paoli, è nata nel 1964 ed è da sempre come una sorella per la madre, una donna con la quale condividere gioie e dolori non solo della vita ma anche della carriera. Ad un certo punto, però, c’è qualcosa che la donna ha tenuto nascosta alla madre ovvero il cancro al seno diagnosticatole nel 2009. Quel giorno una paura l’ha pervasa e non tanto per lei quanto per chi le stava attorno, Amanda Sandrelli compresa, per quella che sarebbe stata la sua reazione. Amanda ha dovuto fare i conti con il cancro al seno e in un’intervista a Repubblica ha ammesso: “Inutile dire che, quando mi hanno detto la diagnosi, ho avuto paura. In quei momenti ti trovi su un crinale, senti la parola ‘cancro’ e pensi alla morte o alle mutilazioni”.

In un primo momento Amanda Sandrelli ha pensato bene di metabolizzare la cosa senza dirlo a nessuno ma poi lo ha rivelato alla madre che le è rimasta accanto. Questa cosa le ha unite molte anche se, fortunatamente il suo caso si è risolto “con un’operazione e dopo non ha richiesto terapie”. In tv l’attrice ha ammesso di aver rivelato della sua malattia all’ex marito Blas Roca-Rey e al fratello Vito Pende ma non con Stefania Sandrelli: “Con loro mi sono confidata subito. A mia madre invece all’inizio non l’ho raccontato… A lei e a mio padre ho preferito dirlo quando ho avuto chiaro quello che mi attendeva. A quel punto, mi è stata vicina come nessun’altro”. Nonostante la tremenda batosta iniziale, l’attrice è tornata subito a lavorare “anche se le prime volte non sapevo se ce l’avrei fatta”.

