Malattia Angelica Amodei, figlia Rosanna Lambertucci/ Tumore tiroide prima della maternità

Angelica Amodei

Angelica Amodei è la figlia di Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei, scomparso il 27 maggio 2014. La giornalista televisiva dopo cinque aborti e una bambina morto pochi giorni dopo la nascita, è diventata mamma di Angelica, che oggi ha 44 anni, e che l’ha resa nonna di Caterina. Nata a Roma il 31 marzo 1976, Angelica ha seguito le orme della madre ed è diventata giornalista professionista nel 1998. Presentatrice televisiva e divulgatrice scientifica, da qualche anno si dedica al food e al benessere.

Prima di diventare mamma di Caterina, Angelica Amodei si è sottoposta a un delicato intervento per combattere un tumore alla tiroide. La Lambertucci, condivide spesso sui social foto insieme alla figlia e alla nipote: “Tre generazioni con tante differenze unite però da un unica grande forza: quella dell’amore! La forza più potente per affrontare la vita in qualunque momento e a qualunque età la si viva! Ecco la mia energia… ecco la mia voglia di fare e di dare!”, ha commentato a fianco di una foto.

Angelica Amodei: il rapporto speciale con la mamma Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci e la figlia Angelica Amodei hanno un bellissimo rapporto, come testimoniano i numerosi scatti social. “Ho un rapporto con Angelica abbastanza profondo. Credo, però, che la vera Angelica nessuno la conosce per davvero. Ha un grande pudore per se stessa. Credo che anche con me non si sia mai aperta veramente. Ho sempre avuto l’impressione che il suo mondo, quello vero, non lo rivela a nessuno”, ha confessato Rosanna Lambertucci a “Vieni da me” di Caterina Balivo durante un’intervista insieme alla figlia. Angelica, però, ha subito voluto tranquillizzare la madre: “Con te sono molto più vera di quanto sono con gli altri”. Angelica, anche se molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, non perde occasione per fare gli auguri sui social alla madre Rosanna in occasione della festa della mamma o del suo compleanno.

