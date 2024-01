Malattia Angelica, la figlia di Pamela Petrarolo/ “Oggi sta bene, ma è nata con una malformazione congenita”

Pamela Petrarolo e la malattia della figlia Angelica

Pamela Petrarolo è mamma di tre figlie: Alice e Angelica nate dal matrimonio con Gianluca Pea e Futura nata dall’amore con l’attuale compagno Giovanni Benevento. Mamma innamorata, la Petrarolo ha dovuto affrontare un momento molto difficile insieme all’ex marito Gianluca Pea per la malattia della figlia Angelica. A confessarlo è stata la stessa Pamela in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Spy.

“Angelica è nata con una malformazione congenita alla testa. Nessuno se n’era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d’urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno”, le parole della showgirl

Come sta oggi Angelica, la figlia di Pamela Patrarolo

Fortunatamente, quel periodo, è passato. Oggi, Angelica sta bene anche se come ha spiegato Pamela Petrarolo “viene monitorata ogni sei, nove mesi, ma il pericolo è scampato e io, Angelica, Alice, che ha 15 anni, e il loro papà siamo tutti più sereni”. Un momento davvero difficile per la showgirl che, tuttavia, insieme all’ex marito, ha potuto festeggiare la guarigione della loro bambina.

