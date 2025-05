Malattia Annalisa Minetti, Toffanin commossa: “Non posso vedere i miei figli“

Annalisa Minetti ha sempre raccontato tutto sulla sua malattia agli occhi, che oggi l’ha portata ad essere completamente cieca. Molti si chiedono come ha perso la vista la famosa cantante e atleta paralimpica oggi 48enne, la quale a soli 18 anni ha iniziato a capire che qualcosa non andava. La sua malattia si chiama retinite pigmentosa, e della patologia ha parlato a lungo con Silvia Toffanin a Verissimo, facendo commuovere la conduttrice quando ha svelato di essere triste per non riuscire a vedere come sono fatti i suoi figli.

Gue Pequeno, incidente al concerto al Forum di Assago/ Cade in una botola: "Ho rischiato di morire"

Oggi Annalisa Minetti è consapevole che la malattia “ha compiuto il suo viaggio”, come dice lei, ovvero è arrivata a quel punto in cui le ha tolto anche la possibilità di vedere le ombre. Si tratta proprio del risvolto più pesante della retinite pigmentosa, che porta poi la persona a diventare completamente cieca. In tutto questo, Annalisa Minetti ha sempre cercato di vedere il lato positivo della medaglia: “Da quello che non ti piace è quello il momento che non devi di ventare normale perchè essere speciali è un vanto e io ho deciso di essere speciale“.

Rosalie Van Breemen, chi è mamma di Anouchka Delon? Nuovo marito Roberto Agostinelli/ "Amava davvero Alain"

Annalisa Minetti e l’amore per lo sport: “Mi ha fatto sentire più donna“

Annalisa Minetti, infatti, non ha mai mollato la presa nemmeno nel momento in cui ha capito che per lei non c’era speranza di riacquisire la vista. Anzi, oggi ha una meta da perseguire, quella dello sport: “Mi ha fatto sentire più donna“, spiega a Silvia Toffanin, alla quale confida di aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi Paralimpiche di Londra nel 2012. Da quel momento sono stati tanti i successi, come i traguardi ad Ancona e Velletri e i Mondiali Paralimpici di Lione nel 2013.