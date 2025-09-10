Antonella Elia racconta la malattia: la scoperta del tumore al seno e l'operazione.

Antonella Elia, nel 2016, ha scoperto di avere un tumore al seno. A svelarlo, nel 2021, è stata la stessa Antonella Elia con un post pubblicato su Instagram in cui ha raccontato di essere stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. “Sono stata squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”, ha raccontato la Elia che ha poi svelato ulteriori dettagli della malattia in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo.

Nel corso del racconto fatto a Silvia Toffanin, Antonella Elia ha svelato di aver scoperto della presenza di un tumore sottoponendosi ai normali controlli preventivi, dietro suggerimento della sua ginecologa. Convinta dalla propria dottoressa, la Elia ha così scoperto di avere un tumore al seno.

Antonella Elia e la lotta contro il tumore al seno

Dopo aver ricevuto la diagnosi, Antonella Elia è stata immediatamente sottoposta all’operazione. “Sono stata subito mandata in ospedale per fare delle aspirazioni”, ha raccontato la Elia. “Ho dovuto affrontare l’operazione al seno sinistro” – ha aggiunto la showgirl che ha poi concluso – “Ho avuto paura di morire”.

Un racconto a cuore aperto quello di Antonella Elia che ha deciso di raccontare della sua malattia solo dopo aver superato il tutto. Dopo aver superato tutto, la showgirl oggi lancia un messaggio importante a tutti per la prevenzione. “Non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita: la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo”, ha concluso la Elia nel suo post sui social.

