Malattia Antonello Fassari: “Insufficiente ossigenazione del cuore”/ “Stavo male, divorato dalle ansie”

Antonello Fassari che malattia ha avuto? “Un angina, insufficienza d’ossigenazione al cuore”

Questo mercoledì 31 gennaio 2024 nella puntata di oggi de La volta buona ospiti come sempre saranno tanti volti noti del mondo dello spettacolo e non solo ed interverrà anche Antonello Fassari, che malattia ha avuto? In pochi sanno che l’attore classe 1952 interprete del noto Cesare Cesaroni nella fiction di Canale 5 omonima, in passato ha avuto seri problemi di salute di cui ha parlato lui stesso in varie interviste.

Antonello Fassari e Rita Dalla Chiesa, la verità sul presunto flirt/ "Ecco cos'ha acceso il gossip"

Sulla malattia Antonello Fassari ha rivelato in una recente intervista, come riporta Libero, di aver lottato contro ansia e depressione scaturite anche dalla separazione dalla moglie dopo oltre vent’anni d’amore. All’ansia ed alla depressione, poi, si è unito un altro problema di salute come l’angina, un dolore al torace causato da insufficiente ossigenazione del cuore. L’attore ha confessato: “Sentivo come una carpa dentro, qualcosa che mi mordeva.”

Chi è Stefano Reali/ Dall'esordio con Sergio Leone alla nomination all’Oscar ma vita privata top secret

Malattia Antonello Fassari, come sta adesso l’attore: “Le cure mediche mi hanno salvato la vita”

Antonello Fassari dalla sua malattia, sempre stando alle dichiarazioni riportate da Libero, è riuscito ad uscirne. Dopo un periodo tutt’altro che facile grazie alla giusta terapia ed all’affetto delle persone a lui più care adesso sta molto meglio. L’attore infatti ha confessato: “Stavo male, non riuscivo a fare le cose di tutti i giorni. Ero divorato dalle ansie. Però fortunatamente le cure mediche e le attenzioni di persone preparate mi hanno salvato la vita.”

Sandra Milo, figlio Ciro “Scoperto tutto 3 mesi fa”/ “Un calvario, alla fine non riusciva a parlare”

Rimessosi in sesto dopo un periodo complicato dovuto alla malattia, Antonello Fassari oggi sarà ospite a La volta buona da Caterina Balivo e si vocifera che presto potrebbe ritornare a vestire i panni di Casare ne I Cesaroni. Secondo indiscrezioni non del tutto confermate pare che stia lavorando alla settima stagione della celebre fiction di Canale 5 con protagonista Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci ma al momento nulla è certo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA