Malattia Antonino Spinalbese, pancreatite acuta: cause e sintomi/ Cosa può mangiare al Grande Fratello Vip?

Malattia Antonino Spinalbese: “Ho la pancreatite acuta. Posso mangiare solo…”

La pancreatite acuta è la malattia di cui soffre Antonino Spinalbese. si tratta di un’infiammazione improvvisa del pancreas e solitamente si manifesta come conseguenza di una calcolosi della colecisti. La causa più comune della pancreatite acuta è un dolore nella zona superiore dell’addome, che può interessare anche il dorso. Quando l’infiammazione è particolarmente grave, chi ne soffre più accusare vomito, nausea e febbre e, in casi di gravità maggiore, setticemia e insufficienza respiratoria e renale.

A causa della pancreatite acuta, Antonino Spinalbese non può mangiare tutto ciò che desidera. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, sta provando a mangiare solo ciò che non gli fa male. Diversamente dagli altri concorrenti mangia prevalentemente uova, riso, pankake light e tonno. Non sempre, tuttavia, riesce a rispettare il proprio regime alimentare. In alcuni casi, infatti, mangia anche ciò che non dovrebbe.

Le parole di Antonino Spinalbese sulla malattia

A parlare della pancreatite acuta di cui soffre è stato lo stesso Antonino Spinalbese dopo essere stato ricoverato in ospedale. Ospite di Storie Italiane, ai microfoni di Eleonora Daniele, ha raccontato: “Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano. All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato altri alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”.

“Io continuo a respirare grazie a mia figlia – ha detto -. Mi sento davvero molte volte in un film. E’ la cosa migliore che io abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno perché mi insegna davvero tanto. Mi piaccio grazie a lei, sono davvero tanto felice. Lei mi ha fatto capire che tutto il resto è superficiale”.











