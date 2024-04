Malattia Audrey Hepburn: com’è morta/ Gli ultimi mesi insieme al compagno Robert Wolders

Audrey Hepburn malattia: com’è morta e quando

Audrey Hepburn, musa del cinema internazionale e attrice amatissima, è morta a causa di una malattia molto grave diagnosticata nel 1992. Venuta a mancare all’età di 63 anni per un cancro all’appendice, con una prognosi di 3 mesi, la star ha voluto passare del tempo con la sua famiglia nell’ultimo periodo.

Francesca Fagnani: “Salvini simpatico e mai arrogante”/ “Non ha posto condizioni: umanamente mi ha sorpreso”

Robert Wolders, ultimo compagno dell’attrice, aveva rilasciato un’intervista a People parlando degli ultimi mesi di vita di Hepburn: “Aveva paura del dolore, ma non di morire. Voleva disperatamente tornare in Svizzera, ma con un aereo di linea avrebbe rischiato di morire durante il volo da Los Angeles. Così abbiamo affrontato il viaggio con un aereo privato, grazie all’aiuto di Hubert de Givenchy e Bunny Mellon. I piloti hanno eseguito l’atterraggio con molta cautela, per ridurre gradualmente la pressione. Era attaccata al respiratore“.

Nina Soldano, dall'addio choc a Un posto al sole al ritorno/ Polemiche e retroscena: cosa accadde nel 2021

Audrey Hepburn malattia: la vicinanza del compagno Robert Wolders

Robert Wolders, ultimo compagno di Audrey Hepburn, è stato vicino all’attrice durante i suoi ultimi mesi di vita: “Quel Natale, ha chiesto a un amico di comprare tre cappotti invernali: per Givenchy, per il figlio Sean e per me. “Per favore pensatemi quando li indosserete”, disse. Dopodiché, quando andammo a letto mi confidò che era stato il Natale più bello della sua vita” raccontava a People.

La storia d’amore tra i due colleghi è nata nel 1980; l’attore è stato vicino all’attrice anche durante il lungo calvario della malattia diagnosticata nel 1992: “Eravamo pronti l’uno per l’altra, nel momento in cui ci siamo incontrati, entrambi avevamo commesso i nostri errori” dichiarava. Wolders è poi morto, nel 2018, all’età di 81 anni circondato dall’affetto dei suoi cari“, raccontava all’Hollywood Reporter Ellen Fontana.

Domitilla Bertusi, chi è la moglie di Luca Dotti/ Lei lavora nel campo della grafica, lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA