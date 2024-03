Malattia Benedicta Boccoli “Ho avuto il tumore al seno due volte”/ “Non bisogna avere paura”

Benedicta Boccoli e il tumore al seno: “L’ho scoperto perchè faccio prevenzione”

Benedicta Boccoli, sarà ospite de La volta buona, si racconterà a tuttotondo. La vita dell’attrice e showgirl italiana è stata segnata anche da una grave malattia: il tumore al seno. La conduttrice ha parlato del cancro che l’è stato diagnosticato ai microfoni de L’Ora Solare: “Ho avuto il tumore al seno due volte, l’ultima a luglio di quest’anno che ho scoperto perché faccio prevenzione. ”

E ancora: “Noi donne dobbiamo proteggersi: sia il seno che all’ovaio è molto diffuso. La prima volta l’ho scoperto grazie alla mia cagnolina, presa al canile: siamo molto attaccate e conosce molto bene i miei odori. Mi odorava sempre in un punto sul seno e io non capivo: mi aveva dato una zampata e avevo un lividino proprio lì. Quando sono andata a fare la mammografia, ho chiesto al medico di indagare sotto quel livido e proprio lì c’era il tumore“.

Benedicta Boccoli: “Una malattia ti cambia”

Benedicta Boccoli, ospite a Verissimo, aveva parlato del tumore al seno che l’ha colpito: “Una malattia ti cambia. Pensare che tu puoi morire ti cambia: la seconda volta l’ho preso in tempo e non ho fatto la chemioterapia. Ho fatto soltanto la radio, pesante ma sono riuscita a lavorare. Il problema è quando non hai speranza: non bisogna avere paura, bisogna controllarsi. Se è piccolo lo affronti e lo risolvi, se è grande è un problema“.

Il cancro è tornato per la seconda volta, a confermarlo la stessa attrice: “È tornato. Sto lottando di nuovo contro il tumore. – e ha spiegato – È un piccolo tumore al seno, preso in tempo grazie alla prevenzione. Sto infatti facendo tanta campagna promozionale su questo tema”.

