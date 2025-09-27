Benedicta Boccoli parteciperà insieme al neo marito Maurizio Micheli alla trasmissione Verissimo e parleranno del recente matrimonio ma non solo.

Benedicta Boccoli è la moglie di Maurizio Micheli, entrambi ospiti nella trasmissione Verissimo, in onda sotto la conduzione di Silvia Toffanin nella giornata di sabato 27 Settembre 2025. I due sono molto legati e parleranno delle loro recenti nozze e di alcune cose che hanno caratterizzato la loro vita, come ad esempio la malattia.

Benedecta Boccoli nasce a Milano l’11 Novembre 1966, lei è una showgirl e conduttrice italiana, sorella anche dell’attrice Brigitta Boccoli. Ha girato diversi film ed è stata conduttrice di vari programmi, è insieme a Maurizio Micheli dal 1998, i due non hanno figli ma recentemente hanno deciso di andare a nozze.

Probabilmente questa decisione è dovuta anche alla malattia che negli anni ha dovuto affrontare Benedicta, un tumore che ha rappresentato una vera e propria battaglia per la donna e che ha deciso poi di intervenire anche partecipando a diverse battaglie di prevenzione, ma vediamo nello specifico cosa le è accaduto.

Benedicta Boccoli e la forte reazione alla malattia, una battaglia vinta due volte

Nel 2018 è stato diagnosticato a Benedicta Boccoli un tumore al seno, una grave malattia con il quale ha combattuto. La donna ha svelato che a scoprire tutto è stato il suo amato cane che odorava costantemente una parte del suo seno, li si è insospettita e cosi ha capito che si trattava di un tumore.

Dopo cinque anni, nel 2023, il tumore al seno è tornato, Benedicta lo annunciò proprio in diretta a Verissimo dove commentò: “E’ tornato un piccolo tumore nell’altro seno ma l’ho preso in tempo grazie alla prevenzione“. E la donna è molto attenta in questo campo. Benedicta Boccoli ha poi commentato con ottimismo tutto ciò che le è accaduto:

“Non ho mai avuto un vero momento di sconforto durante la malattia, sapevo che c’era una soluzione”. La donna non ha mai mollato ed anzi ha sottolineato che lei faceva la radioterapia di mattina e addirittura lavorava nel pomeriggio, la forza di reagire sempre e comunque, ma lei ha sottolineato: “Ogni malato ha la sua storia oncologica e non so se sarei stata cosi forte se mi avessero dato meno speranze”.