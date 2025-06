Malattia Bianca Balti, come sta la modella

Da diverso tempo, ormai, la top model Bianca Balti combatte contro un brutto tumore che l’ha messa a dura prova, mandando in apprensione chiunque la ami. Lo scorso Festival di Sanremo l’abbiamo vista all’opera come madrina della kermesse, al fianco del conduttore Carlo Conti. Brillante, entusiasta e intraprendente, nonostante la malattia, Bianca Balti è stata impeccabile. D’altronde la top model non ha mai mollato e si è fatta in quattro per mantenere i suoi impegni e lanciarsi in nuove sfide e progetti professionali.

Ultimamente la showgirl ha fatto intravedere spiragli positivi sulle sue condizioni di salute, con la ricrescita dei capelli. Un momento personale toccante che ha commosso tutti i fan di Bianca. Qualche giorno fa, però, è tornata la preoccupazione dopo un duro sfogo della modella che in una storia Instagram ha ammesso di avere seri problemi ad accedere ai farmaci salvavita necessari per la sua terapia.

Malattia Bianca Balti, l’ultimo grido di dolore: “Mi negano le pillole…”

“I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità”, ha detto Bianca Balti. La battaglia contro il cancro continua e non le concede tregua, per questo motivo non può permettersi di attendere a lungo. La frustrazione di Bianca diventa uno sdegno condiviso, che si somma a quello di una malattia di per sé già devastante. “Devo viaggiare per lavoro. Ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che mi state negando”, racconta sconsolata la top model. Una situazione agghiacciante, che purtroppo vivono tante, troppe persone nelle sue condizioni.

Così Bianca Balti, con grande schiettezza e toni duri, reclama soluzioni concrete per chi come li si trova a combattere un brutto male. Questa sera, martedì 3 giungo, sarà ospite di Francesca Fagnani nel salotto televisivo di Belve e quasi sicuramente farà il punto della situazione sulla sua difficile battaglia personale. Ovviamente non si parlerà solo di malattia, ma anche e soprattutto di carriera, aneddoti e curiosità.