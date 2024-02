Malattia Big Mama:”Diagnosticato un Linfoma di Hodgkin”/ “Senza 12 cicli di chemio sarei morta”

Big Mama e la malattia: “Ho avuto un Linfoma di Hodgkin, tumore maligno del sangue”

Finalmente il Festival di Sanremo 2024 ha il suo inizio e tra i 30 Big in gara con il brano La rabbia non ti basta c’è anche Big Mama, che malattia ha avuto? La giovane rapper e cantautrice napoletana all’anagrafe Marianna Mammone ha confidato lei stessa in un’intervista concessa a Il Messaggero di aver avuto un tumore maligno del sangue, nello specifico un Linfoma di Hodgkin quando aveva appena 20 anni (oggi ne ha 23).

Dell’esperienza della sua malattia Big Mama nell’intervista ha confessato: “La malattia mi ha insegnato a mettere me stessa davanti agli altri, prima non lo facevo” Oltre alla sua malattia, con tutto ciò che comporta. La giovane cantante in gara al Festival di Sanremo 2024 ha subìto anche il bullismo per il suo aspetto: “Le persone come me non erano un esempio da seguire. Le uniche persone grasse che vedevo in tv facevano i pagliacci della situazione. E io le imitavo, facevo il pagliaccio”

Sanremo 2024, Big Mama e la sconfitta della sua malattia: “Senza la chemio sarei morta”

Dopo tutto quello che ha passato come sta adesso Big Mama dopo la sua malattia? Adesso finalmente per lei si spalancano le porte della serenità. Sempre nell’intervista a Il Messaggero, infatti, l’artista ha confessato: “Come sto? Analisi perfette. Senza la chemio sarei morta. Ho fatto 12 cicli. Mettevo la parrucca e cantavo senza che nessuno si accorgesse di nulla.”

Big Mama a 16 anni è stata vittima anche di uno stupro ed ha rivelato perché non ha denunciato: “Io avevo paura anche della mia ombra, non lo raccontai neppure ai miei. Mi sono resa conto della gravità dello stupro solo due o tre anni dopo. Capii che essere chiusa contro la mia volontà non è amore” Adesso Marianna Mammone, tutta la sua rabbia e la sua vita travagliata è pronta a portarla sul palco del Festival di Sanremo 2024 con il brano La rabbia non ti basta.

