Come sta Bruce Willis, l'attore affetto da demenza frontotemporale? Parla la moglie Emma Heming ai microfoni di ABC News: gli aggiornamenti sulla sua salute

Malattia Bruce Willis, demenza frontotemporale: come sta l’attore

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Bruce Willis, che ormai da qualche anno si è ritirato dalle scene ed è costantemente supportato e affiancato dalla famiglia. All’attore nel 2022 è stata diagnosticata l’afasia e, l’anno seguente e dopo un peggioramento delle condizioni, è arrivata la diagnosi di demenza frontotemporale nota come FTD, che colpisce la personalità e la capacità di comunicare e può causare cambiamenti comportamentali.

Nelle scorse ore la moglie dell’attore, Emma Heming, ha condiviso nuovi dettagli sul suo percorso come caregiver del marito, ai microfoni di Diane Sawyer di ABC News: “Mi sentivo davvero così sola, così isolata, sentivo che quello che stavamo attraversando come famiglia, quello che stava attraversando Bruce, era così singolare“.

La top model e imprenditrice di origini britanniche, che dal marito ha avuto due figlie di nome Mabel Ray e Evelyn Penn, ha raccontato che dopo la diagnosi del marito ha lavorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per prendersi cura di lui e tenerlo al sicuro in casa.

Emma Heming sul marito Bruce Willis: “Il cervello lo sta abbandonando“

Emma Heming ha poi rilasciato importanti aggiornamenti sullo stato di salute del marito Bruce Willis, nel corso dell’intervista per ABC News: “Bruce è ancora molto attivo, è in ottima salute in generale. È solo il suo cervello che lo sta abbandonando“. Aggiungendo: “Il linguaggio sta cambiando e, sapete, abbiamo imparato ad adattarci. E abbiamo un modo di comunicare con lui, che è semplicemente… un modo diverso“.

Nonostante l’aggravarsi della malattia, la famiglia della star riesce ancora a vedere in lui “lo scintillio nei suoi occhi. Non giorni, ma momenti. È la sua risata, giusto? Ha una risata così sincera. E a volte vedi quello scintillio nei suoi occhi, o quel sorrisetto, e mi lascio trasportare“.

Non è ovviamente una fase semplice nella vita dell’attore e della sua famiglia, ribadisce la moglie, che si dice comunque grata di averlo ancora al suo fianco: “È difficile da vedere, perché quei momenti appaiono così in fretta che poi svaniscono. È dura. Ma sono grata. Sono grata che mio marito sia ancora qui“.