Malattia Carla Fracci/ Il tumore tenuto nascosto circondata dall’amore marito Beppe Menegatti

COM’E’ MORTA CARLA FRACCI?

Carla Fracci è morta due giorni fa, giovedì 27 maggio 2021, dopo una lunga battaglia contro la malattia, contro il tumore, che lei ha condotto sempre con grande riservatezza, evitando di farne anche solo menzione nelle ultime interviste rilasciate ai media, inclusa quella di Silvia Toffanin a “Verissimo”, che sarà riproposta nel pomeriggio di oggi, sabato 29 maggio, su Canale 5. Un modo per omaggiare la grande stella della danza, capace di dare lustro al nome dell’Italia e di rendere il nostro Paese orgoglioso del suo sconfinato talento e della sua innata classe.

L’artista si è spenta all’età di 84 anni e negli ultimi giorni, purtroppo, le sue condizioni si erano aggravate, tanto che molti suoi fan erano in ansia per la sua salute. Se n’è andata senza fare clamore, nel suo silenzio così apprezzato e così irreplicabile, circondata dall’amore vero di una famiglia meravigliosa, quella che la danzatrice ha saputo costruire nel corso della sua esistenza con il marito Beppe Menegatti, classe 1929, con il quale andava profondamente d’accordo. Carla Fracci ha lasciato anche il figlio Francesco.

CARLA FRACCI E LA MALATTIA: TESTIMONIAL PER LE MALATTIE REUMATICHE CRONICHE

Così, il tumore è stata la malattia che ha portato via Carla Fracci dall’affetto dei suoi cari e del suo pubblico, ma che non è stato in grado di cancellare il sorriso dal volto della danzatrice, che ha vissuto con profonda dignità e con eleganza le fasi più delicate di questa dolorosa battaglia. Peraltro, giova ricordare che Carla Fracci alla salute ha sempre prestato enorme attenzione e importanza, ricoprendo per lungo tempo il ruolo di testimonial della Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite (FIRA). Era particolarmente impegnata contro le malattie reumatiche croniche, di cui si sa ancora troppo poco al giorno d’oggi, nonostante ve ne siano oltre 150. Esse colpiscono più di quindici milioni di persone e hanno sintomi che si possono anche confondere con altre patologie: dal dolore sino alla deformazione delle articolazioni colpite, con il rischio, con il passare degli anni, che insorgano difficoltà anche a livello motorio.

